наверх
22.02.201715:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украине хватит угля до конца отопительного сезона и даже останется - эксперт

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (492)

    (обновлено: )17021
    Член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире "ГС" проанализировала данные по запасам угля в Украине, обнародованные оператором энергорынка "Укрэнерго".
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что продолжение блокады Донбасса может больно ударить по экономике. При этом он подчеркнул, что больше всего от нее страдают простые украинцы.

    Мария Яковлева
    yakovleva-maria.com.ua
    Атомная энергетика не заменит антрацитовый уголь – Яковлева

    По его словам, существует риск веерных отключений, что ставит под угрозу экономический рост государства. Гройсман отметил, что в среднесрочной перспективе у Украины нет альтернативы антрацитовому углю, добываемому на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

    Комментируя ситуацию с запасами угля в Украине, член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы привела данные оператора энергорынка "Укрэнерго".

    "На сколько дней на каких станциях у нас есть запас угля? Опубликована информация по шести станциям, это от 41 дня до 88 дней, т.е. я хочу сказать, что если мы посчитаем, сколько угля осталось до конца отопительного сезона, то у нас, практически, даже есть остатки", — заявила эксперт.

    По ее словам, обнародованные "Укрэнерго" цифры говорят о том, что поставки угля в Украину не прекратились.

    "Остатки на складах были 1 600 тыс тонн и сегодня они не изменились. Уголь потребляется, у нас есть отопление, электроэнергия, поэтому уголь потребляется, но он и поставляется", — добавила Яковлева.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Петр Порошенко
      Годовщина Майдана: митинги и столкновения
      Сергей Каплин в Раде
      Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
      Геннадий Рябцев. Архивное фото
      Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
      Олег Ляшко
      План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ