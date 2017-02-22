Украине хватит угля до конца отопительного сезона и даже останется - эксперт

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что продолжение блокады Донбасса может больно ударить по экономике. При этом он подчеркнул, что больше всего от нее страдают простые украинцы.

По его словам, существует риск веерных отключений, что ставит под угрозу экономический рост государства. Гройсман отметил, что в среднесрочной перспективе у Украины нет альтернативы антрацитовому углю, добываемому на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Комментируя ситуацию с запасами угля в Украине, член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы привела данные оператора энергорынка "Укрэнерго".

"На сколько дней на каких станциях у нас есть запас угля? Опубликована информация по шести станциям, это от 41 дня до 88 дней, т.е. я хочу сказать, что если мы посчитаем, сколько угля осталось до конца отопительного сезона, то у нас, практически, даже есть остатки", — заявила эксперт.

По ее словам, обнародованные "Укрэнерго" цифры говорят о том, что поставки угля в Украину не прекратились.

"Остатки на складах были 1 600 тыс тонн и сегодня они не изменились. Уголь потребляется, у нас есть отопление, электроэнергия, поэтому уголь потребляется, но он и поставляется", — добавила Яковлева.