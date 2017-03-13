КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные уничтожили уникальную для Украины коллекцию редких птиц, которая располагалась во дворе частного двухэтажного дома за кинотеатром "Киевская Русь" на Лукьяновке в столице, сообщают пользователи соцсетей.

"На Лукьяновке за кинотеатром "Киевская Русь" есть двухэтажный дом, который в 1913 году построил козак Черниговской губернии. Его внук – потомственный козак, инженер Юрий Руголь с 15 лет собирает свою коллекцию птиц: утки, фазаны, журавли, павлины", — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Пигида.

По его словам, до недавнего времени его коллекция насчитывала почти 50 голов и была редкостна в мировых масштабах (привлекала внимание как украинцев, так и иностранцев), однако позднее рядом с расположением птиц построили жилую высотку.

Юрий Руголь выложил 20 отравленных птиц.

"До этого около 10 птиц загрызли собаки. Выводы делайте сами: кто мог сыпать отравленное зерно во двор, кто мог запускать ночью во двор собак, которые давили птицу. Металлический козырек над домиком Руголя сварил застройщик. По слов деда, цель козырька – защитить новостройку от пожара, когда соседний двухэтажный дом будет гореть", — подытожил Пигида.

Facebook Дмитрия Пигиды В центре Киева уничтожили уникальную коллекцию редких птиц

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