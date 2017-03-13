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    Киев

    В центре Киева уничтожили уникальную коллекцию редких птиц

    (обновлено: )108
    По данным пользователей соцсетей, до недавнего времени его коллекция насчитывала почти 50 голов и была редкостна в мировых масштабах, но позднее рядом с местом обитания птиц построили жилую высотку.
    В центре Киева уничтожили уникальную коллекцию редких птиц
    Facebook Дмитрия Пигиды

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные уничтожили уникальную для Украины коллекцию редких птиц, которая располагалась во дворе частного двухэтажного дома за кинотеатром "Киевская Русь" на Лукьяновке в столице, сообщают пользователи соцсетей.

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    "На Лукьяновке за кинотеатром "Киевская Русь" есть двухэтажный дом, который в 1913 году построил козак Черниговской губернии. Его внук – потомственный козак, инженер Юрий Руголь с 15 лет собирает свою коллекцию птиц: утки, фазаны, журавли, павлины", — написал на своей странице в Facebook Дмитрий Пигида.

    По его словам, до недавнего времени его коллекция насчитывала почти 50 голов и была редкостна в мировых масштабах (привлекала внимание как украинцев, так и иностранцев), однако позднее рядом с расположением птиц построили жилую высотку.

    Юрий Руголь выложил 20 отравленных птиц.

    "До этого около 10 птиц загрызли собаки. Выводы делайте сами: кто мог сыпать отравленное зерно во двор, кто мог запускать ночью во двор собак, которые давили птицу. Металлический козырек над домиком Руголя сварил застройщик. По слов деда, цель козырька – защитить новостройку от пожара, когда соседний двухэтажный дом будет гореть", — подытожил Пигида.

    Facebook Дмитрия Пигиды
    В центре Киева уничтожили уникальную коллекцию редких птиц

    Ранее сообщалось, что на территории садового кооператива под Киевом на мужчину и женщину, которые шли на электричку, набросились 4 восточно-европейские овчарки. 40-летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак, и заставив спасаться бегством.

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