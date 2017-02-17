Старейшая в мире морская птица в возрасте 66 лет обзавелась потомством

Фото из открытых источников

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Старейшая из известных в мире морских птиц, которой не менее 66 лет, в очередной раз обзавелась потомством, сообщает американское управление по вопросам охоты и рыболовства.

По данным ведомства, возраст самки темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Мудрость) составляет не менее 66 лет. Уже на протяжении шести десятилетий птица прилетает на тихоокеанский атолл Мидуэй для кладки яиц.

Смотрите также: Первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке, скончалась в США

В четверг у матери вылупился очередной птенец, а всего, по оценкам биологов, она воспитала порядка 30 детенышей.

На атолле Мидуэй в составе морского заказника Папаханаумокуакеа обитают 70% мировой популяции темноспинного альбатроса, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.