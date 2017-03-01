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    Киев

    Кличко устроил Джонсону прогулку по Киеву

    (обновлено: )101
    Глава британского МИДа Борис Джонсон сфотографировался с полицейскими, посетил Софийский собор и пиццерию. По данным МИД Украины, целью его визита "является демонстрация поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".
    Виталий Кличко, Борис Джонсон и полицейские в Киеве
    twitter.com/zin0ksana

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщает пресс-служба МИД Украины.

    Мэр столицы Виталий Кличко устроил для главы британского внешнеполитического ведомства прогулку по Киеву.

    Пресс-секретарь столичного градоначальника Оксана Зиновьева сообщила, что Джонсон и Кличко посетили пиццерию "Ветерано", прогулялись до Софийской площади и сфотографировались с полицейскими.

    ​"Бориса Джонсона впечатлил Софийский собор", — написала она на своей странице в Twitter, прикрепив соответствующее фото.

    ​В свою очередь пресс-служба МИД Украины сообщила, что целью визита глав МИД Великобритании и Польши является демонстрация поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, ознакомление с актуальной ситуацией в Донбассе, а также обсуждение дальнейшей практической помощи в проведении в Украине системных реформ на основе соглашения об ассоциации с ЕС.

    Ранее Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать на сохранении в силе санкций Евросоюза в отношении России в связи с обострением ситуации в Украине.

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