Кличко устроил Джонсону прогулку по Киеву

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Мэр столицы Виталий Кличко устроил для главы британского внешнеполитического ведомства прогулку по Киеву.

Пресс-секретарь столичного градоначальника Оксана Зиновьева сообщила, что Джонсон и Кличко посетили пиццерию "Ветерано", прогулялись до Софийской площади и сфотографировались с полицейскими.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон запросив Кличка поснідати в київську піцерію "Ветерано":) pic.twitter.com/SQ29o1mpWb — Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 1 марта 2017 г.

​"Бориса Джонсона впечатлил Софийский собор", — написала она на своей странице в Twitter, прикрепив соответствующее фото.

Бориса Джонсона вразив Софійський собор. pic.twitter.com/RpJ8jlCH6L — Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 1 марта 2017 г.

​В свою очередь пресс-служба МИД Украины сообщила, что целью визита глав МИД Великобритании и Польши является демонстрация поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, ознакомление с актуальной ситуацией в Донбассе, а также обсуждение дальнейшей практической помощи в проведении в Украине системных реформ на основе соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать на сохранении в силе санкций Евросоюза в отношении России в связи с обострением ситуации в Украине.