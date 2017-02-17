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    Киев

    В Киеве "ВАЗ" въехал в отбойник, водитель погиб на месте

    (обновлено: )26
    Как сообщают СМИ, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в отбойник. Водитель погиб на месте.
    ДТП в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в районе улице Луговой в пятницу вечером, 17 февраля, произошло ДТП, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    "На съезде с путепровода на ул. Луговой произошла ужасная авария. Водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что водитель скончался на месте, а его жена сломала руку.

    facebook.com/KyivOperativ
    ДТП в Киеве

    Напомним, 12 февраля в Киеве на ул. Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб, конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 года рождения на глазах у его жены.

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