В Киеве "ВАЗ" въехал в отбойник, водитель погиб на месте

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в районе улице Луговой в пятницу вечером, 17 февраля, произошло ДТП, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На съезде с путепровода на ул. Луговой произошла ужасная авария. Водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего автомобиль полностью насадило на отбойник", — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель скончался на месте, а его жена сломала руку.

facebook.com/KyivOperativ ДТП в Киеве

Напомним, 12 февраля в Киеве на ул. Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб, конструкция насмерть раздавила мужчину 1951 года рождения на глазах у его жены.