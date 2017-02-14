Жертвами ДТП с экскурсионным автобусом на Тайване тали 34 человека

Жертвами ДТП с участием экскурсионного автобуса на острове Тайвань стали 34 человека, сообщает во вторник местное издание China Times.

Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (15.00 по Киеву) на шоссе недалеко от города Тайбэй. В салоне в момент аварии, по уточненным данным, находились 44 человек. Ранее сообщалось о 32 погибших.

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Как сообщила местная полиция, водитель автобуса, вероятно, превысил допустимую на этом участке дороги скорость. Отмечается, что на участке дороги, где произошла авария, разрешенная скорость составляет 40 километров в час, а автобус ехал со скоростью 60 километров в час.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поручила административным органам власти оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при ДТП.

По редварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса нет. По словам спасателей, большинством пассажиров были местные пенсионеры, которые возвращались с экскурсии из города Тайчжун.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб, конструкция, упав, насмерть раздавила мужчину 1951 года рождения на глазах у его жены.