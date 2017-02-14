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    Фотоленты

    Жертвами ДТП с экскурсионным автобусом на Тайване тали 34 человека

    (обновлено: )4
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    Вначале спасатели сообщили о 32 погибших, однако вскоре данные уточнили - 34
    China Times
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    Предварительно, в автобусе не было иностранных граждан
    @chinaorgcn
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    Спасательная операция
    @chinaorgcn
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    В салоне в момент аварии, по уточненным данным, находились 44 человек
    @chinaorgcn
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    По предварительным данным, водитель опрокинувшегося автобуса превысил скорость
    @chinaorgcn
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    ДТП на Тайване: жертвами стали более 30 человек
    @BBCNewsAsia

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    Вначале спасатели сообщили о 32 погибших, однако вскоре данные уточнили - 34

    Жертвами ДТП с участием экскурсионного автобуса на острове Тайвань стали 34 человека, сообщает во вторник местное издание China Times.

    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Смертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших

    Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (15.00 по Киеву) на шоссе недалеко от города Тайбэй. В салоне в момент аварии, по уточненным данным, находились 44 человек. Ранее сообщалось о 32 погибших.

    Смотрите также — Одесский судья и его пассажир во время теста на содержание алкоголя

    Как сообщила местная полиция, водитель автобуса, вероятно, превысил допустимую на этом участке дороги скорость. Отмечается, что на участке дороги, где произошла авария, разрешенная скорость составляет 40 километров в час, а автобус ехал со скоростью 60 километров в час.

    Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поручила административным органам власти оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при ДТП.

    По редварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса нет. По словам спасателей, большинством пассажиров были местные пенсионеры, которые возвращались с экскурсии из города Тайчжун.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Драгоманова снегоуборочный грузовик задел столб, конструкция, упав, насмерть раздавила мужчину 1951 года рождения на глазах у его жены. 

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