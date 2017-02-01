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    Киев

    В Киеве нашли мертвым пропавшего без вести преподавателя

    (обновлено: )12802
    В Национальной полиции Киева сообщили, что тело мужчины было обнаружено по улице Озерной, оно было спрятано за мешками со строительным мусором.
    Мирон Ильницкий
    SOS Розшук Ільницького Мирона Йосиповича

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Оболонском районе столицы обнаружено тело мужчины 1955 года рождения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. 

    "В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в разрушенном помещении по улице Озерной лежит мертвый мужчина. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа. На месте происшествия, под мешками со строительным мусором, правоохранители обнаружили тело мужчины с рублеными ранами головы. Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу", — сообщает подробности полиция.

    kyiv.npu.gov.ua
    Место, где было найдено тело Мирона Ильницкого
    kyiv.npu.gov.ua
    Место, где было найдено тело Мирона Ильницкого

    В полиции установили личность погибшего. Им оказался местный житель, 1955 г. р., который с конца декабря 2016 года считался пропавшим без вести.

    По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

    Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства убийства. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к совершению тяжкого преступления.

    Издание "Вести" пишет, что погибший — преподаватель МАУП 61-летний Мирон Ильницкий, который пропал в декабре 2016 года. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве, в одной из квартир многоэтажки, полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел и их предполагаемого убийцу с огнестрельным ранением головы.

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