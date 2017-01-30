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    Киев

    В Киев придет оттепель в начале февраля

    (обновлено: )43
    По данным синоптиков, 1 февраля днем температура воздуха будет -2..-4 градуса, ночью -6..-8 градусов, 2 февраля температура воздуха ожидается на уровне -2..-4 градуса, ночью -6..-8 градусов, однако уже 3 февраля столбики термометров пойдут вверх.
    Тающий снег в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют повышение температуры в столице в первых числах февраля.

    Так, согласно данным Укргидрометцентра, во вторник в Киеве ожидается температура воздуха днем —5..-7, 1 февраля днем —2..-4 градуса, ночью —6..-8 градусов. Второго февраля прогнозируют днем —2..-4 градуса, ночью —6..-8 градусов. Вместе с тем уже третьего февраля температура воздуха поднимается до —1..1 градуса, ночью опустится до —4…-6, ожидается мокрый снег с дождем. Такая же погода удержится и в пятницу, 4 февраля.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды в Киеве

    Напомним, со вчерашнего дня в Украине наблюдается понижение температуры воздуха.

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