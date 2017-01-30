В Киев придет оттепель в начале февраля

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют повышение температуры в столице в первых числах февраля.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, во вторник в Киеве ожидается температура воздуха днем —5..-7, 1 февраля днем —2..-4 градуса, ночью —6..-8 градусов. Второго февраля прогнозируют днем —2..-4 градуса, ночью —6..-8 градусов. Вместе с тем уже третьего февраля температура воздуха поднимается до —1..1 градуса, ночью опустится до —4…-6, ожидается мокрый снег с дождем. Такая же погода удержится и в пятницу, 4 февраля.

Укргидрометцентр Прогноз погоды в Киеве

Напомним, со вчерашнего дня в Украине наблюдается понижение температуры воздуха.