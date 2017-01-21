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    Киев

    В Киеве горел ресторан

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    Во время тушения пожара спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек, никто не пострадал. В результате пожара была повреждена вентиляционная шахта.
    Пожар в ресторане в центре Киева
    kyiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Киеве горело одно из заведений общественного питания по ул. Саксаганского, 57А, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Пожар в деревянной церкви ХIХ века во Львовской области
    Канал ГСЧС во Львовской области на Youtube
    Пожар в деревянной церкви ХIХ века во Львовской области

    Сообщение об инциденте поступило спасателям в 17:53 20 января. Огонь охватил заведение на первом этаже четырехэтажного жилого дома. По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что возгорание произошло в вентиляционной шахте.

    В 18:16 было ликвидировано возгорание, в результате которого была повреждена вентиляционная шахта и изоляция электропроводов на площади 1,5 кв. м.

    Во время тушения пожара спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек, никто не пострадал.

    По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание искр на жировые отложения в вентиляционной шахте.

    Напомним, во Львовской области горела деревянная церковь.

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