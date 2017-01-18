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    Киев

    Киев с ночи и до утра четверга накроет туман

    (обновлено: )18
    Как сообщили в пресс-службе КГГА, "по прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м".
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Киеве с ночи 18 января и до утра 19 января ожидается туман, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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    "По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

    Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города, а пешеходам рекомендуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

    Ранее сообщалось, что в среду туман в Киеве пошел на спад, обнажив деревья, щедро усыпанные серебристым инеем. 

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