Зима по-киевски: столичные улицы в тумане

Киев второй день утопает в тумане и гари. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что источник запаха пока не установлен.

Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры воздуха, повышение влажности и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий), которые вызвали такое явление, как метеорологическая дымка, сообщает пресс-служба столичной городской администрации.

"Сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено позже", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в КГГА, врачи советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром. "Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", — резюмировали в администрации.

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