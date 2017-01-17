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    Фотоленты

    Зима по-киевски: столичные улицы в тумане

    (обновлено: )13
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев, туман

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    Киев второй день утопает в тумане и гари. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что источник запаха пока не установлен.

    Туман в Киеве
    Facebook Ольги Подчекаевой
    Киев в плену тумана и гари

    Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры воздуха, повышение влажности и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий), которые вызвали такое явление, как метеорологическая дымка, сообщает пресс-служба столичной городской администрации.

    "Сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено позже", — говорится в сообщении.

    Как подчеркнули в КГГА, врачи советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром. "Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", — резюмировали в администрации.

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