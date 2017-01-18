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    Зимние красоты Киева: деревья в "серебре" и утренний туман

    (обновлено: )11
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зимний Киев
    Зимний Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В среду туман в Киеве пошел на спад, обнажив деревья, щедро усыпанные серебристым инеем. Однако в ряде районов Киева утром вновь зафиксирован густой белый дым и неприятный запах, сообщают жители столицы.

    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зима по-киевски: столичные улицы в тумане

    В частности, горожане жалуются на смог и запах гари в Соломенском, Подольском, Оболонском районах, на Троещине и Позняках.

    Кроме того, клубы дыма неоднородные и быстро "мигрируют".

    Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время, — метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

    Напомним, 12 января на киевском заводе "Квазар" произошел взрыв с последующим возгоранием.

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