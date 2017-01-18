В Киеве снова неприятный запах и клубы дыма

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В ряде районов Киева вновь зафиксирован густой белый дым и неприятный запах, жители столицы.

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В частности, горожане жалуются на смог и запах гари в Соломенском, Подольском, Оболонском районах, на Троещине и Позняках.

Кроме того, клубы дыма неоднородные и быстро "мигрируют".

Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время — метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

Напомним, 12 января на киевском заводе "Квазар" произошел взрыв с последующим возгоранием.