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    Киев

    В Киеве снова неприятный запах и клубы дыма

    (обновлено: )18010
    Отметим, что задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В ряде районов Киева вновь зафиксирован густой белый дым и неприятный запах, жители столицы.

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    В частности, горожане жалуются на смог и запах гари в Соломенском, Подольском, Оболонском районах, на Троещине и Позняках.

    Кроме того, клубы дыма неоднородные и быстро "мигрируют".

    Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время — метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

    Напомним, 12 января на киевском заводе "Квазар" произошел взрыв с последующим возгоранием.

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