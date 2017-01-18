наверх
18.01.201701:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Рубан: основной источник загрязнения воздуха в Киеве - автомобили

    (обновлено: )5
    В эфире радиостанции Голос Столицы начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что 80% загрязнений столичного воздуха происходит от автотранспорта.
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. С понедельника, 16 января, и до сих пор в Киеве наблюдается туман и чувствуется запах гари.

    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дышите, не дышите. Смог в Киеве

    Начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что туман над столицей — естественное явление, метеорологическая дымка, которая наблюдается не в первый раз. Она была в прошлом и позапрошлом годах.

    "Основным источником загрязнения атмосферного воздуха именно в Киеве является автомобильный транспорт. И это почти 70-80%. Что касается остального — котельные, индивидуальные котельные, индивидуальные камины, которые используются зимой киевлянами. И при такой температурной инверсии, при накоплении вредных веществ, эти вещества все накапливаются в нижних слоях атмосферы. Максимально именно в утренние часы", — отметил Рубан.

    Ранее КГГА призвала киевлян ограничить пребывание на воздухе из-за тумана. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Wikileaks
    Смена власти в США
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину