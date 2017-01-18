Рубан: основной источник загрязнения воздуха в Киеве - автомобили

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. С понедельника, 16 января, и до сих пор в Киеве наблюдается туман и чувствуется запах гари.

Начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что туман над столицей — естественное явление, метеорологическая дымка, которая наблюдается не в первый раз. Она была в прошлом и позапрошлом годах.

"Основным источником загрязнения атмосферного воздуха именно в Киеве является автомобильный транспорт. И это почти 70-80%. Что касается остального — котельные, индивидуальные котельные, индивидуальные камины, которые используются зимой киевлянами. И при такой температурной инверсии, при накоплении вредных веществ, эти вещества все накапливаются в нижних слоях атмосферы. Максимально именно в утренние часы", — отметил Рубан.

Ранее КГГА призвала киевлян ограничить пребывание на воздухе из-за тумана.