Дышите, не дышите. Смог в Киеве

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Пожары и сжигание мусора не являются причиной дыма и неприятного запаха в столице. Из-за тумана выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы, сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокоментував начальник главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан:

"Дане явище ми спостерігали в минулому році, позаминулому році. Через зміну температури, інверсію температури, через зниження тиску в нижньому шарі атмосфери, через температурну інверсію продукти життєдіяльності міста накопичуються в нижньому шарі атмосфери та не переміщуються в верхні. Ця ситуація спостерігається перш за все з сьомої до дев'яти ранку, після зміна температури в верхніх шарах атмосфери переміщується далі, і вже до 12.00 ситуація нормалізується", — сообщил Рубан.

Чем дышат киевляне и насколько это безопасно, пояснила в эфире "ГС" эколог Екатерина Норенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вже є офіційні заяви про те, що дим та сморід над столицею — це різного роду викиди котлів, опалювальних установок… Що кажуть екологи?

— Справді, погодні умови сприяють тому, щоби утворювався такий смог. Зараз фактично у нас відбувається тривале існування антициклональних умов погоди, і за таких умовах якраз забруднювачі накопичуються в нижньому шарі атмосфери. Але питання в тому, що це не тільки діяльність котлів і не тільки автомобільні викиди, це також промислова діяльність. В Києві чимала кількість підприємств, і з кожним роком на них старішає обладнання, особливо газопилові очисні установки, які вже не очищують повітря. І якщо за сприятливих погодніх умовах це все розсіюється, то як бачимо зараз, воно навпаки накопичується. Окремо взяті речовини, які забруднять повітря, менш небезпечні, ніж їхні суміші. І оце от не враховується, саме кумуляційний ефект. Також не враховуються хімічні реакції, які можуть бути безпосередньо в повітрі між цими газами.

Чи можемо ми зараз говорити про певні шкідливі речовини, що є в повітрі? Наскільки це небезпечно? Може вже варто вдягати маски і респіратори?

— Ні, не варто поки що таких радикальних заходів робити. Шкідливі речовини, звісно, є, але вони не відрізняються жодним чином від того, якими вони були вчора, позавчора чи місяць тому. Це стандартна діяльність Києва і шкідливі речовини, їхній склад, такі, які виділяються при роботі підприємств і під час роботи автомобілів. Тобто це різноманітні оксиди кислотні, оксид сульфуру і оксиди різні нітрогену, це водяна пара, це тропосферний озон, це можуть бути різний пил та інші дрібнодисперсні речовини, і вуглекислий газ, і чадний газ, може бути формальдегід… Тобто все, що може бути пов'язано з промисловістю, воно все викидається і не завжди очищується. Але проблема в тому, що зараз ця концентрація трохи більше, ніж завжди, але поки що вона гранично допустимої концентрації безпечної не перевищує. Тому особливо якихось масок, я думаю, вдягати поки що не варто. Якщо є таке сильне бажання вдягти маску, то треба вдягати вологу маску, щоби волога, яка є на самій цій тканині, затримувала всі гази.

Ранее председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон в эфире "ГС" отметил, что в Украине большая часть существующих ливневых канализаций не оборудована даже механическими фильтрами.