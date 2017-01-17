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    Киев

    Киев загрязняется из-за устаревших очистных установок предприятий – эколог

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    Эколог Екатерина Норенко в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что выбросы промышленных предприятий при благоприятных погодных условиях рассеиваются в атмосфере.
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Пожары и сжигание мусора не являются причиной дыма и неприятного запаха в столице. Из-за тумана выбросы не поднимаются вверх, а накапливаются в приземном слое атмосферы, сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В эфире радиостанции Голос Столицы эколог Екатерина Норенко прокомментировала экологическую ситуацию в Киеве.

    "Действительно, погодные условия способствуют тому, чтобы образовывался такой смог. Сейчас фактически у нас происходит длительное существование антициклональная условий погоды, и в таких условиях как раз загрязнители накапливаются в нижнем слое атмосферы. Но вопрос в том, что это не только деятельность котлов и не только автомобильные выбросы, это также промышленная деятельность. В Киеве немалое количество предприятий, и с каждым годом на них старше оборудования, особенно газопылевые очистные установки, которые уже не очищают воздух. И если при благоприятных погодных условиях это все рассеивается, то как видим сейчас, оно наоборот накапливается", — отметила эксперт.

    Ранее в КГГА подчеркнули, что врачи советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром. "Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", — резюмировали в администрации.

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