Киев покажет свои проекты на инвествыставке "MIPIM-2017" в Каннах

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Киев примет участие в крупнейшей Всемирной инвестиционной выставке недвижимости "MIPIM-2017", которая пройдет 14-17 марта г. Канны, Франция. Об этом сообщает сайт городской власти.

Отмечается, что на выставке около 5000 международных инвесторов смогут познакомиться с перспективными инвестиционными проектами украинской столицы.

"В этом году город готовит собственный стенд в центральной части уровня Palais-1 общей площадью 37,64 кв. М. На нем будут представлены самые интересные и наиболее перспективные инвестиционные проекты недвижимости Киева, а также ведущие девелоперские компании", — говорится в сообщении.

"MIPIM" — это Всемирная инвестиционная выставка недвижимости, которая ежегодно собирает вместе все сегменты рынка: офисную, жилую, туристическую и гостиничную, торговую, логистическую недвижимость и инфраструктурные проекты.

Общее количество участников выставки — более 20 000 человек, среди которых представители местных администраций, инвесторы, архитекторы, сервис-провайдеры, корпоративные арендаторы, группы отелей и гостиничные операторы, бизнес-провайдеры из 89 стран.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".