Фактически инвестклимата в Украине не существует - Шевченко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Нацбанк снизил курс до 27 гривен 19 копеек за доллар. Однако средний курс доллара в банках вырос до 28 гривен.

Также стало известно, что на черном рынке доллар продают дороже 28 гривен. При этом курс евро от доллара практически не отличается. Регулятор установил его на уровне 28 гривен 73 копеек.

Среднесрочный прогноз по курсу доллара в эфире радиостанции Голос Столицы сделал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.

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Как вы можете объяснить последние тенденции на рынке валют? Что происходит с гривной?

— Основная причина здесь, безусловно, это существенное крушение инвестиционного климата. Произошло это после достаточно глобальных скандалов и с оффшорами, и с Е-декларациями чиновников, что дало однозначный месседж нашим европейским партнерам, в том числе США, о том, что, к сожалению, большинство этой помощи, которая идет в виде грантов, в виде кредитов и финансирования, разворовывается. Потому все это сказывается на притоках инвестиций, которые, по сути, уже у нас не существуют. За девять месяцев минувшего года объем покупки, например, квартир в Украине составил в долларовом эквиваленте 760 миллионов долларов. Это примерно та же сумма, которую Украина получила за год, не считая кредитов МВФ, от всех остальных инвесторов в любой форме – кредитов, какого-то участия в предприятиях, приобретениях. То есть мы понимаем, что на сегодняшний момент инвестиционный климат, благодаря которому мы должны были получать вот эту ресурсную валютную подпитку, фактически не существует, следовательно, рынок валюты на 90% потребляется юридическими лицами, он находится в состоянии, когда большинство должно идти на черный рынок валюты и там уже пытаться купить ее для выполнения своих обязательств по контрактам.

Какие еще факторы сказываются на валютном рынке страны? РИА Новости Украина Евгений Котенко От транша до транша. Устенко об итогах и планах работы с МВФ

— Безусловно, это обновление обязательств перед инвесторами, это ухудшило и ожидания, и прогнозы, и интерес в европейских держателей к нашему рынку. Это достаточно большие выплаты, которые идут через Фонд гарантирования на рынок покупки валют, потому что на сегодняшний день, кроме как купить квартиру либо доллары, у населения нет других вариантов сохранить, я не говорю приумножить, средства. Безусловно, те вещи, которые мы видим, которые идут в плюс национальной валюте, существенное снижение потребления, с одной стороны, газа, который "Нафтогаз" закупает для Украины, мы на это меньше тратим денег. С другой стороны, мы имеем ситуацию, когда в этом году мы уже должны будем по кредиту МВФ вернуть миллиард долларов, которого у нас не то чтобы нет, но это те же самые кредиты, которые мы получили. То есть ситуация, когда, с одной стороны, доллар вроде бы и не сильно покупает население, с другой стороны, 90% спроса – это спрос юридических лиц, которые сейчас Украина, как экономический субъект европейского сообщества, выживает в основной своей массе на аграрном секторе. Мы понимаем, что пройдет месяц–полтора, нужно будет закупать топливо для посевной, нужно будет покупать запчасти, пестициды. 80% всего, что я назвал, это все поставки из-за границы, за что необходимо рассчитываться валютой. Это факторы, которые будут усугублять ситуацию, будут продолжать давить на курс. Поэтому то, что мы видим сейчас 28,25 гривен за доллар на черном рынке – к сожалению, через месяц, вполне возможно, это будет уже 29.

До конца года какой может быть максимум курса гривны? Зависит от того, как мы рассчитаемся по внешним долгам?

— По внешним долгам мы рассчитаемся хотя бы потому, что те деньги, которые мы от МВФ получили на сегодняшний момент, это порядка 13 миллиардов, это то, что мы все равно не трогаем. И мы их вернем в любом случае в виде процентов или возврата кредита. Вопрос в том, что дальше. На сегодняшний момент инвестиционный климат можно охарактеризовать фразой: уже не дышит, но еще не разлагается. Это состояние анабиоза. Поэтому что будет предпринято в этом направлении, сказать достаточно сложно. Если все будет происходить как сегодня, то о том, что мы увидим на конец года, страшно даже говорить. Возможно, это будет 35, возможно, 40 гривен за доллар. Это существенное уменьшение доходов граждан, которые вчера еще могли покупать этот доллар, евро, а сегодня они все свои деньги пускают на продукты, услуги ЖКХ. Поэтому заглядывать так далеко, год только начался, не будем, но в течение месяца, я думаю, это будет за 29 гривен за доллар, к концу первого квартала, если мы не получим транш — скорее всего, мы его не получим — это будет 30 гривен за доллар точно.

Вместе с курсом будет расти и инфляция?

— Безусловно.

На чем в первую очередь отразится возможное дальнейшее повышение курса? РИА Новости Украина Евгений Котенко Монтян: за долги ЖКХ смело посылайте коллекторов подальше

— У нас традиционно страдают самые незащищенные слои населения. Это будет уменьшение социальной помощи, любых типов выплат, уменьшение, задержка, сокращение, тот факт, что мы видим на сегодняшний момент по фактическому уничтожению валового бизнеса в свете последних решений, за две недели 128 тысяч физлиц–предпринимателей было закрыто. Это только начало, то есть малый бизнес у нас уничтожается, это еще дополнительный минус. За прошлый год по ставке ЕСВ – это те отчисления, что платит работодатель, были недовыполнены на 30 миллиардов гривен. На сегодняшний момент это цифра — десятая часть бюджета в части поддержки социально незащищенных инвалидов, ветеранов войны и всех остальных. Поэтому в первую очередь, конечно, пострадают они. Что касается того, как будет развиваться дальше и какие продукты подорожают – мы все ходим в магазины и все видим, что на сегодняшний момент драйверами продаж продуктового сегмента являются супермаркеты, гипермаркеты, которые имеют наименьшую стоимость, и люди все активнее перемещаются в такие сети, потому что там гораздо дешевле. Тенденция, я думаю, будет продолжаться в этом направлении.

Ранее экономист, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что за 2,5 года Украина так и не продвинулась в вопросе приватизации Одесского припортового завода.

А эксперт в финансовой сфере Алексей Кущ в эфире "ГС" заявил, что практически все активы основных базовых рынков обесценились до минимальных показателей, поэтому инвестора для ПривтБанка найти будет крайне сложно.