Порошенко подписал закон об инвестклимате: больше нет никаких "маски-шоу"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", сообщается на официальном сайте главы государства.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)" 21 декабря. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

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"В связи с принятием данного закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", — сказал Порошенко.

По словам президента, отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне, что должно повысить "уровень компетентности и профессионализма" и значительно сократит количество проверок. Порошенко также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот менее 3 млн грн.

"Очень важный шаг — мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", — подчеркнул президент, добавив, что монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС.

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Порошенко отметил, что шаги по администрированию налога на прибыль, НДС, ЕСВ, НДФЛ и других создается "кардинально другой налоговый, инвестиционный климат". Глава государства высказал уверенность, что быстрая имплементация данного закона значительно улучшит инвестиционный климат в Украине.

Как отмечается, подписание закона состоялось во время встречи президента с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и министром финансов Украины Александром Данилюком.