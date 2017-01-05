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Возле базы Нацполиции в Киеве мужчина попал под собственное авто

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Врачи "скорой" и полицейские, прибывший на место происшествия, категорически отказались сообщать детали инцидента, однако, по некоторым данным, пострадавший является сотрудником охранной фирмы.
Facebook dtp.kiev.ua

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Народного Ополчения, 7 (Соломенский район) возле базы Национальной полиции мужчина попал под собственный автомобиль, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Врачи "скорой" и полицейские категорически отказались сообщать детали инцидента. Известно что пострадавший может быть сотрудником охранной фирмы", — сообщает издание.

Facebook dtp.kiev.ua
Мужчина, пострадавший возле базы Нацполиции в Киеве

В течение 10 минут пострадавшего мужчину, придавленного собственным авто, с серьезными травмами отправили в больницу №17. 

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