Возле базы Нацполиции в Киеве мужчина попал под собственное авто

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Народного Ополчения, 7 (Соломенский район) возле базы Национальной полиции мужчина попал под собственный автомобиль, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Врачи "скорой" и полицейские категорически отказались сообщать детали инцидента. Известно что пострадавший может быть сотрудником охранной фирмы", — сообщает издание.

Facebook dtp.kiev.ua Мужчина, пострадавший возле базы Нацполиции в Киеве

В течение 10 минут пострадавшего мужчину, придавленного собственным авто, с серьезными травмами отправили в больницу №17.