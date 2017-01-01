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В Германии шесть человек погибли в крупном ДТП

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По данным СМИ, причиной ДТП мог стать густой туман. Спасательные работы еще продолжаются, полиция перекрывала трассу А7 в направлении Ульма.
Полиция, архивное фото
REUTERS Alex Domanski

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Столкновение нескольких машин на скоростной трассе в немецкой коммуне Бад-Грёненбах (земля Бавария) в новогоднюю ночь привело к гибели шести человек, еще как минимум 13 пострадали, сообщает агентство dpa со ссылкой на полицию.

Причиной ДТП мог стать густой туман, пишет агентство.

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Спасательные работы продолжаются, полиция перекрывала трассу А7 в направлении Ульма.

Как сообщалось ранее, Украина теряет немалые деньги от ДТП, заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак. По его словам, годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Согласно европейскому методу расчета, потери Украины — около 40 млрд гривен в год. Также глава "Укравтодора" заявил, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах.

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