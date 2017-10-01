Баринова: Украинцы стали по-другому относиться к трагедии "Бабьего яра"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В пятницу, 29 сентября, украинцы чтят память жертв Бабьего Яра, одного из самых страшных символов Холокоста.

В конце сентября 1941 года немецкие оккупанты начали массово расстреливать еврейское население Киева. Только 29 и 30 сентября в Бабьем Яру убили 34 тысяч евреев.

Всего же за три года оккупации Киева в Бабьем Яру замучили, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч человек разных национальностей.

Год назад в канун 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру президент Украины Петр Порошенко вместе с общественными деятелями и филантропами инициировал создание первого Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр".

Что делается для сохранения памяти жертв Бабьего Яра, в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировала исполнительный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Яна Баринова.

К месту трагедии в Бабьем Яру в пятницу, 29 сентября, состоялось траурное шествие дорогой смерти, мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» инициировал специальный флешмоб под названием "История имеет значения". Расскажите поподробнее.

— Начиная с восьми часов утра, по всему городу волонтеры раздавали информационные листовки и приглашали всех желающих и неравнодушных присоединиться к этому памятному шествию.

УНИАН Президент Петр Порошенко с супругой Мариной во время возложения цветов к памятнику жертвам Бабьего Яра в Киеве

Затем, где-то около 12 часов, мы собрались на пересечении улиц Мельникова и Дорогожицкая, где в 1941-ом году располагался первый контрольно-пропускной пункт, с которого начиналась «дорога смерти». На этом мероприятии выступило руководство нашего фонда Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».

Также выступил главный раввин Украины Яков Дов Блайх, посол государства Израиля в Украине. Было очень много прессы. После официальной части больше 300 человек прошли к национальному заповеднику, читали молитвы возле памятного знака Менора.

Мы объединили наши усилия с другими инициативами, которые ежегодно организовывают памятное мемориальное шествие. И мы надеемся, что в следующем году у нас также получится привлечь очень много внимания к этому мероприятию и достичь таких же результатов, как в этом году. Был очень большой интерес, что нас радует.

То есть на сегодняшний день эта трагедия объединяет украинцев?

— Мероприятие показало, что да. Были школьники, были лидеры разных еврейских организаций, были дипломаты, были политики. Было много представителей государственных структур. Поэтому наш флешмоб, который мы назвали "История имеет значение", полностью соответствовал замыслу и объединил очень много людей, не равнодушных к этим трагическим событиям.

Не уделяя внимания рефлексии над тем, что было в прошлом, мы считаем, достаточно сложно думать и планировать наше будущее. Поэтому мы выражаем большую надежду, что в следующем году это мероприятие под названием "История имеет значение", которое мы планируем сделать ежегодным, придут еще больше людей.

Как со временем меняется восприятие украинцами трагедии в Бабьем Яру? И меняется ли?

— Мне кажется, что меняется, и меняется в положительном направлении. Вначале эта история замалчивалась, потом был период рефлексии над тем, что произошло, сейчас это вызывает все больший интерес у молодого поколения. И мы рады, что молодые люди присоединяются к этому. Потому что их заинтересованность, их осведомленность может предотвратить все рецидивы подобных событий.

Это как своего рода лакмусовая бумажка в здоровом демократическом обществе. Сегодня все больше молодых исследователей начинают интересоваться исследованием событий Второй мировой войны, и Холокоста, и темой Бабьего Яра.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в "Бабьем Яру"

Прошел год со дня провозглашения грандиозного проекта создания первого Мемориального центра жертв Холокоста «Бабий Яр». Чего удалось достичь за это время?

— Была проделана колоссальная работа, был сформирован научный совет проекта, который сегодня занимается разработкой исторического нарратива. То есть мы думаем над географическими рамками, историческими рамками, думаем над основными событиями, которые должны найти свое отражение в основной экспозиции будущего центра.

В следующем году будет объявлен архитектурный конкурс международный, открытый архитектурный конкурс. Мы формируем жюри этого конкурса. И любой желающий сможет принять участие в этом конкурсе.

Также мы анонсируем в ближайшем будущем наше решение по поводу земельного участка. То есть в 2017-ом году мы скажем о локации, где будет осуществляться строительство. И также наш фонд, как управляющая компания, тоже приобрела абсолютно конкретный вид.

У нас есть офис в Киеве, работает очень большой штат людей, привлечено финансирование украинских и международных доноров, мы активно сотрудничаем с государственными структурами, полная поддержка городской администрации.

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Еще раз подчеркну, что этот проект был инициирован Виталием Владимировичем Кличко в конце 2015 года. Может быть, со стороны кажется, что мы как-то медленно развиваемся, но хочу заверить, что перед нами стоит задача качественно реализовать этот проект — согласно лучшим международным стандартам. Поэтому очень многие процессы занимают время.

Отчет о нашей работе будет доступен на нашем сайте онлайн. Это все время. Поэтому очень много работы, которая со стороны иногда может быть не так заметна, но необходима для реализации такой масштабной и серьезной инициативы.

В Киеве построят Мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции. Об этом сообщил президент Петр Порошенко. Мемориальный комплекс будет находиться возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.