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    Фотоленты

    "Путь памяти". В Киеве прошли по маршруту жертв Бабьего Яра

    (обновлено: )8810
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятное Шествие, приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Памятное шествие "Путь памяти", приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, состоялось в Киеве.

    Участники молча прошли "Дорогой смерти", повторив таким образом маршрут, которым 76 лет назад, не догадываясь, что их ожидает, шли жертвы трагедии.

    "Это простое гражданское событие, Путь Памяти. (…) Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным, и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков… Never Again", — сообщили организаторы в Facebook.

    Читайте также: Бабий Яр. Украинцы и евреи: взаимная ненависть, возмездие, отмщение

    Бабий Яр — урочище в северо-западной части города Киева, расположенное между районами Лукьяновка и Сырец. Это место получило всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, прежде всего евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками в 1941-1943 годах. Бабий Яр стал символом геноцида евреев в период Второй мировой войны.

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