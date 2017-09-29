"Путь памяти". В Киеве прошли по маршруту жертв Бабьего Яра

Памятное шествие "Путь памяти", приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, состоялось в Киеве.

Участники молча прошли "Дорогой смерти", повторив таким образом маршрут, которым 76 лет назад, не догадываясь, что их ожидает, шли жертвы трагедии.

"Это простое гражданское событие, Путь Памяти. (…) Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным, и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков… Never Again", — сообщили организаторы в Facebook.

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Бабий Яр — урочище в северо-западной части города Киева, расположенное между районами Лукьяновка и Сырец. Это место получило всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, прежде всего евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками в 1941-1943 годах. Бабий Яр стал символом геноцида евреев в период Второй мировой войны.