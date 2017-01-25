Родственница Высоцкого: "он всегда жил на разрыв"

РИА Новости Украина

Родственница Высоцкого по отцовской линии искусствовед Надежда Высоцкая рассказала, как проходил "квартирник" легендарного барда на улице Интернациональной и почему к поэту всегда относились настороженно. Об этом Надежда рассказала в интервью Sputnik Беларусь.

Надежда вспоминает, что Высоцкий всегда был очень непростым человеком, а его жизнь слишком стремительной. "Сложно с ним было. Если он говорил, что придет — это могло означать, что ты просидишь весь вечер, боясь отлучиться хоть на секунду, а он так и не придет. Не то чтобы он был необязательный от неуважения. Просто его жизнь была слишком стремительной. Он всегда жил на разрыв, как и пел. И не принадлежал себе", — объяснила Высоцкая.

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При этом, как рассказала Надежда, о родстве со знаменитым поэтом она узнала уже будучи взрослой.

"О том, что мы дальние родственники, мама сказала случайно, когда я уже взрослая была. Будучи в Москве, я разыскала его и рассказала об этом. Он заинтересовался, что фамилия общая (женщины у нас в роду не меняли фамилию), дал контрамарку на спектакль. А в генеалогические перипетии углубляться не захотел: "Раз дальняя родственница, держи контрамарку". Я действительно очень дальняя родня — седьмая вода на киселе, троюродная тетка. Но если честно, некогда мне было во всем этом копаться. Я была очень увлечена своим делом, в ту пору мы спасали древнебелорусское сакральное искусство…Мне куда важней было, что жизнь дала мне шанс пообщаться с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, его дочь Вера Дмитриевна была моим научным рецензентом", — говорит она.

Потом, вспоминает Надежда, Высоцкий разыскал ее сам, когда снимался в Беларуси. При встрече он подарил ей итальянские туфли.

"Не знаю уж, как он узнал адрес мастерской (тогда помещение на улице Интернациональной было мастерской моего мужа — главного художника издательства "Беларусь" Геннадия Голубовича), но только приехали они однажды с Витей и еще с какими-то киношниками. Принесли целый ящик водки. А мне Высоцкий тогда туфли подарил итальянские. Как это ни странно, они оказались впору. Я их много лет относила — сносу не было. Наверное, для Марины покупал — подумалось мне тогда. Но это было очень в его характере — подарить, не задумываясь, не жалея", — рассказывает она.

В то же время Надежда призналась, что ее мать всегда достаточно настороженно относилась к отцу Высоцкого, так как считала его сотрудником КГБ. "У него ведь и служба в Германии была, и высокопоставленное положение в обществе. А мы? Бедные родственники, провинциалы. К тому же мама всегда была уверена, что за Володей пристально следит КГБ, и просила быть подальше от подобных контактов. Таким общением можно было нажить себе немало проблем", — добавила она.

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Как вспоминает Надежда, Высоцкий в общении всегда был выдержан, вежлив, внимателен. В то же время очень любил пародировать людей.

"Правда, скорее профессионально внимателен. Ему были интересны все люди, до последнего забулдыги. Как губка впитывал индивидуальность каждого. Для него люди были — словно школа, в которой он брал нужные ему элементы. Он был очень наблюдательный. Очень любил пародировать. Всех подряд — тот же Туров только выйдет из комнаты — Володя моментально на него пародию изобразит. И так похоже — мы обхохатывались. Но, к сожалению, у меня тогда очень важные дела были — пришлось всю эту братию здесь оставить, а самой убежать работать", — делится искусствовед воспоминаниями.

При этом, по ее словам, у языкам у Высоцкого всегда было особое чутье.

"А еще у него была удивительная тетрадка, которую он всегда носил с собой. Он записывал туда необычные слова. Собирал их, как Пушкин. Ему очень нравился белорусский язык — он всегда говорил, что этот язык красив, как итальянский. И архаизмы в языке приводили его в настоящий восторг. Иногда он просто влюблялся в какое-то слово и мог повторять его много раз, как ребенок", — подчеркнула Надежда.

В среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца, актера театра и кино.