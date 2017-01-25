Владимир Высоцкий. Справка

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца, актера театра и кино.

Ниже приводится биографическая справка.

Поэт, певец, актер театра и кино Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Раннее детство он провел в московской коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице. Во время войны два года жил с матерью в эвакуации в городе Бузулук на Урале. Его родители развелись и вступили в новые браки. Отец Высоцкого был военнослужащим, связистом, и в 1947-1949 годах служил в Германии, в городе Эберсвальде (под Берлином), где вместе с ним были его вторая жена Евгения Степановна Лихалатова и Володя.

В 1949 году, после возвращения из Германии, семья поселилась в Москве, в Большом Каретном переулке, где прошли годы отрочества Высоцкого. Здесь он учился с 5-го по 10-й класс в мужской средней школе № 186. С 1953 года Высоцкий посещал драмкружок в Доме учителя, которым руководил артист МХАТ Владимир Богомолов.

В 1955 году Высоцкий окончил среднюю школу и, по настоянию родственников, поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева, но, проучившись один семестр, ушел из института.

В 1956 году он поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко, которую окончил в 1960 году.

Первой его театральной работой стала роль Порфирия Петровича в учебном спектакле "Преступление и наказание" (1959).

В 1960-1962 годах Высоцкий работал в Московском театре имени А.С. Пушкина, где сыграл роль Лешего в спектакле "Аленький цветочек" по сказке Аксакова, а также еще около 10 ролей, в основном — эпизодических.

В 1962-1964 годах он был актером Московского театра миниатюр.

Осенью 1964 года поступил в труппу только что созданного Московского театра драмы и комедии на Таганке под руководством Юрия Любимова, в котором служил до конца жизни. Играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет", участвовал в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и др.

Параллельно с работой в театре была и работа в кино. Сниматься Владимир Высоцкий начал еще в студенческие годы. Будучи на третьем курсе он дебютировал на киноэкране, сыграв эпизодическую роль студента Пети в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы". В 1961 году он сыграл уже замеченную публикой роль в картине "Карьера Димы Горина". Позже вышли фильмы с его участием: "713-й просит посадку", "Грешница", "Наш дом", "Стряпуха", "Саша-Сашенька".

В 1967 году на экраны вышла картина "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина, которая принесла Высоцкому настоящий успех, особенно его песням из этого фильма. В конце 1960-х годов Владимир Высоцкий много снимался в кино. Среди его работ — фильмы "Короткие встречи", "Интервенция", "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Опасные гастроли" и др.

Среди ролей 1970-х годов критики отмечают роли фон Корена в трагической мелодраме "Плохой хороший человек", Ганнибала в музыкальной комедии "Сказ про то, как царь Петр Арапа женил", Дона Гуана в "Маленьких трагедиях".

В 1979 году Владимир Высоцкий сыграл свою самую значительную роль в кино — Глеба Жеглова в сериале "Место встречи изменить нельзя", которая по признанию самого актера была его самой любимой ролью.

С кинематографом была тесно связана и поэтическая работа Высоцкого. Значительное число песен сочинялось им для кинофильмов. Периодически на экранах кино можно было услышать его песни или песни на его стихи.

Высоцкий исполнял свои песни в фильмах "Вертикаль", "Я родом из детства", "Война под крышами", "Короткие встречи", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Опасные гастроли", "Единственная дорога", "Единственная", "Бегство мистера Мак-Кинли". Ряд песен был написан для кинопроб к фильмам, в которых Высоцкий не снялся — "Земля Санникова", "Вторая попытка Виктора Крохина".

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Песни для фильма "Стрелы Робин Гуда" при жизни автора из фильма были изъяты. Впервые они прозвучали в кино уже после смерти Высоцкого, в 1983 году, когда часть из них вошла в фильм "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", а в 1997 году — в восстановленную редакцию фильма "Стрелы Робин Гуда".

Свои первые песни Высоцкий начал писать в начале 1960-х годов под псевдонимом Сергей Кулешов. Это были песни в стиле "дворовой романтики", из быта криминальной среды и они не воспринимались всерьез ни Высоцким, ни первыми слушателями. Первая его песня "Татуировка" была написана в 1961 году. В первой половине 1960-х годов Владимир Высоцкий начал исполнять песни в дружеских компаниях, аккомпанируя себе на гитаре, позднее — на публичных вечерах и концертах. Благодаря магнитофонным записям Высоцкий за короткое время приобрел всенародную популярность и одновременно вызвал недовольство советских официальных кругов.

После знакомства с творчеством Булата Окуджавы, которого Высоцкий считал своим учителем, у него пробудился интерес к авторской песне. Позже он напишет "Песню о Правде и Лжи", посвященную Окуджаве.

В 1968 году вышла его первая авторская грампластинка "Песни из кинофильма "Вертикаль".

В том же году в прессе стали появляться инспирированные властями статьи, подвергающие резкой критике песенное творчество Владимира Высоцкого. Несмотря на это, Высоцкий стал настоящим кумиром.

Многолетняя концертная работа Высоцкого постоянно сталкивалась с внешними трудностями, широчайшая известность его текстов сопровождалась негласным запретом на их публикацию. Впервые и в последний раз прижизненно в СССР стихотворение Высоцкого было опубликовано в 1975 году в советском литературно-художественном сборнике "День поэзии".

В последние годы жизни доминирующей темой в его песнях становится исповедь ("Я не люблю", "Мой черный человек в костюме сером…" и др.).

В начале 1970-х годов у актера наступил кризис: в театре на Таганке Высоцкому то дают главные роли, то увольняют с работы за пьянство. Несколько раз Высоцкий был близок к смерти — он попадал в реанимацию из-за больного сердца, напряженной нервной деятельности, злоупотребления алкоголем.

Во второй половине 1970-х годов он часто бывал за рубежом, выступал с концертами во Франции, США, Канаде и других странах. Вместе с актерами Театра на Таганке ездил с гастролями в Болгарию, Венгрию, Югославию, Францию, Германию, Польшу.

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Высоцким записано около 10 радиоспектаклей (в том числе — "Мартин Иден", "Богатырь монгольских степей", "Каменный гость", "Незнакомка", "За Быстрянским лесом" и др.)

В 1977 году вышла пластинка "Алиса в стране чудес" с песнями Высоцкого. В том же году во Франции были выпущены три авторских диска.

Высоцкий пробовал силы и в прозе (неоконченный "Роман о девочках" (1977). Он автор нескольких киносценариев (в том числе "Венские каникулы" в соавторстве с Эдуардом Володарским).

В 1979 году Владимир Высоцкий принял участие в неподцензурном альманахе "Метрополь".

22 января 1980 года он записался на Центральном телевидении в программе "Кинопанорама", фрагменты которой впервые были показаны в январе 1981 года, а целиком передача (хронометраж 1 час 03 мин) вышла только в 1987 году.

Он до самого конца жизни продолжал активную концертную деятельность, выступая в разных городах. Последнее выступление состоялось 16 июля 1980 года в Калининграде под Москвой. 18 июля 1980 года Высоцкий последний раз появился в своей самой известной роли в Театре на Таганке — в роли Гамлета.

25 июля 1980 года Высоцкий скончался во сне в своей московской квартире. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Только над окошком театральной кассы было вывешено скромное объявление: "Умер актер Владимир Высоцкий".

В 1981 году был выпущен первый стихотворный сборник Высоцкого "Нерв", в 1988 году — сборник "Я, конечно, вернусь…"

С 1988 года началась не ограниченная цензурными рамками публикация стихотворных и прозаических текстов Высоцкого, появились монографии и статьи о его творчестве, мемуарные книги.

В 1986 году Владимиру Высоцкому было посмертно присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР; в 1987 году была присуждена Государственная премия СССР (посмертно, за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен).

Высоцкий был лауреатом приза V фестиваля Наций в Таормине за лучшее исполнение мужской роли (1974, за участие в фильме "Плохой хороший человек").

В 1989 году в Москве был открыт Государственный культурный центр-музей Владимира Высоцкого. С 1994 года на Гоголевском бульваре в Москве действует постоянная выставка — профессиональные и любительские фотографии из жизни Высоцкого.

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В 1997 году Благотворительным фондом Владимира Высоцкого, министерством культуры РФ и Национальным Резервным банком учреждена ежегодная Премия Высоцкого "Своя колея".

В 1999 году Содружество актеров Таганки осуществило постановку спектакля "ВВС" (Высоцкий Владимир Семенович).

О жизни и творчестве актера и поэта снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.

1 декабря 2011 года в прокат вышел фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой", который режиссер Петр Буслов снял по сценарию сына Высоцкого Никиты.

Владимир Высоцкий был трижды женат. Первая жена — актриса Иза Жукова, вторая — актриса Людмила Абрамова. В этом браке родились двое сыновей: Аркадий (1962 г.р.), ставший сценаристом, и Никита (1964 г.р.), ставший, как и родители, артистом театра и кино. С 1996 года Никита является еще и директором Государственного музея своего отца.

Третья жена Владимира Высоцкого — французская актриса русского происхождения Марина Влади.

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