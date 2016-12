Музыкант Джордж Майкл. Справка

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет в рождественские выходные у себя дома в Оксфордшире.

Ниже приводится биографическая справка.

Британский поп-певец Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириякос Панайотоу) родился 25 июня 1963 года в Лондоне (Великобритания).

В 16 лет он вместе с одноклассником Эндрю Риджли образовал костяк школьной группы The Executive. Но единственным их хитом стала песня Rude Boy, и команда очень быстро распалась.

Майкл с Эндрю создали новую команду Wham!, в которой пели дуэтом. В 1982 году в Британии вышел их дебютный альбом Fantastic. Их второй альбом Make It Big, распроданный тиражом более пяти миллионов копий, вошел в историю поп-музыки как первый диск 1980-х годов с тремя синглами, которые побывали на первом месте в национальных чартах Британии. Они стали первой западной группой, которая дала в апреле 1985 года несколько концертов в Китае. Новые синглы Last Christmas и I"m Your Man доказывали, что группа находится на пике популярности, но в 1986 году дуэт распался.

Джордж Майкл решил начать сольную деятельность. В 1986 году вышел в свет его авторский сингл A Different Corner, который возглавил британские чарты. Затем Джордж Майкл в дуэте с Аретой Франклин исполнил композицию I Knеw Yоu Wеrе Wаiting (Fоr Ме), занявшую первые позиции хит-парадов многих стран мира.

За этот сингл исполнители были удостоены премии Grammy в номинации "Лучший вокал в стиле ритм-энд-блюз".

В 1988 году Джордж Майкл выпустил сингл под названием I Want Your Sex, который был запрещён в дневных выпусках на радио в Британии, несмотря на это занял первую строчку в британском хит-параде. Вслед за этой композицией появился первый сольный альбом певца Faith, который разошелся тиражом в 16 миллионов копий по всему миру. Все песни этого диска Father Figure, One More Try и Monkey заслужили славу хитов в США и Великобритании. В 1988 году певец был удостоен еще одной статуэтки Grammy в номинации "Лучший вокалист года".

В 1991 году появился второй диск под названием Listen Without Prejudice, тираж которого составил несколько миллионов. Сингл Praying For Time из альбома занял первую позицию чартов США. Исполненная дуэтом с Элтон Джон композиция под названием Don"t Let The Sun Go Down On Me заняла первые строчки хит-парадов США и Великобритании.

На концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, который проходил в Лондоне, Джордж Майкл выступил вместе с группой Queen. Впоследствии альбом под названием Five Live EP, записанный при участии Queen, занял первое место в хит-параде Великобритании.

В 1992 году певец начал долгую изнурительную судебную тяжбу с компанией Sоnу с целью разорвать свой контракт, однако судебное решение было принято не в его пользу. В 1995 году Джордж Майкл был вызволен из музыкального плена компанией David Geffen DreamWorks Records и Virgin Records, которая выкупила его у Sony за сорок миллионов долларов. С этой компанией был заключен договор на два сольных альбома исполнителя. В 1996 году вышел в свет первый альбом под названием Older, который впоследствии был признан критиками самым успешным альбомов десятилетия.

В октябре 1998 года Джордж Майкл выпустил композицию Outside, занявшую вторую строчку британского чарта. Его сборник песен Ladies & Gentlemen держал первое место британского хит-парада в течение восьми недель. В 1999 году в свет вышла кавер-версия песни Stevie Wonder As, исполненная вместе с Mary J. Blige, которая сразу попала в пятёрку лучших в Великобритании. В конце того же года появился сборник кавер-версий Songs From The Last Century.

Далее в карьере певца последовал перерыв в два года. Возвращение на сцену состоялось в марте 2001 года. Сингл под названием Freeek! сразу завоевал статус хита.

В марте 2004 года вышел очередной альбом исполнителя Patience. В 2006 году вышел альбом лучших хитов Twenty Five, приуроченный к 25-летию творческой деятельности певца. В том же году Джордж Майкл отправился в мировое турне. В 2007 году он в рамках тура впервые дал концерты в Москве и Киеве.

В декабре 2009 года в свет вышел новый рождественский сингл певца December Song (I Dreamed of Christmas).

Летом 2010 года певец, находясь под воздействием наркотический препаратов, въехал на своём автомобиле в витрину магазина. За эту провинность его лишили водительских прав на пять лет и посадили на несколько недель в тюрьму.

Летом 2012 вышел новый сингл Джорджа Майкла White Light. С этой песней, (а также с одним из прежних хитов — песней Freedom) певец выступил 12 августа 2012 года на закрытии 30-х Летних Олимпийских игр в Лондоне.

26 декабря 2016 года стало известно, что Джордж Майкл скончался.