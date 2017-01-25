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    Владимир Высоцкий. Крылатые фразы из фильмов

    (обновлено: )15810
    Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения поэта, певца, актера театра и кино Владимира Высоцкого. На видео - подборка известных фраз актера из фильмов.
    MAXIM Russia/Youtube

    Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца, актера театра и кино.

    О жизни и творчестве актера и поэта снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.

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    Владимир Высоцкий был трижды женат. Первая жена — актриса Иза Жукова, вторая — актриса Людмила Абрамова. В этом браке родились двое сыновей: Аркадий (1962 г.р.), ставший сценаристом, и Никита (1964 г.р.), ставший, как и родители, артистом театра и кино. С 1996 года Никита является еще и директором Государственного музея своего отца.

    Третья жена Владимира Высоцкого — французская актриса русского происхождения Марина Влади.

    Подробнее о жизни Владимира Высоцкого читайте в биографической справке

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