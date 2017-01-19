Юрист: нелегальные казино "крышуют" на очень высоком уровне

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Бойцы АТО вместе с активистами намерены проводить рейды по выявлению незаконных игорных заведений. О предстоящей акции рассказал активист Игорь Криворучко. По его словам, организаторы рейдов, хотят таким образом показать масштаб игорной проблемы.

В ходе рейдов активисты и бойцы планируют снимать на видео деятельность игорных заведений, демонстрировать наличие игрового оборудования в помещениях. В дальнейшем видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы.

Законны ли намерения активистов, и почему не работает запрет игорного бизнеса, прокомментировал юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин.

Насколько такие планы АТОшников и активистов по организации рейдов законны?

– В принципе, все соответствует украинскому законодательству, что его не нарушает. То есть никто не запрещает активистам выявлять незаконные игровые площадки, незаконные формирования услуг интимного характера, потому что есть в рамках закона, есть не в рамках закона. Если этим не занимаются правоохранительные органы. То есть им запретить этого нельзя.

Конечно же, нельзя выносить двери, выносить окна, крушить аппаратуру и прочее, но, тем не менее, выявить, зафиксировать и передать в правоохранительные органы, конечно, не запрещено. У нас принцип какой? Все, что не запрещено, все разрешено.

То есть если это все будет проходить без применения насилия, погромов, исключительно фиксация на видео, тогда это соответствует законодательству?

– Конечно. Игорный бизнес запрещен, поэтому если это все делать в этих цивилизованных рамках, то никто запретить им это делать не сможет.

Конечно же, эти заведения будут прикрываться тем, что это частная собственность, что на эту территорию нельзя попадать, что насильно, пока нет доказательств, что там действует игорный бизнес, заходить невозможно.

Можно найти кучу аргументов как и той, так и другой стороне. Для этого и существуют гражданские организации, они устраивают такие рейды для того, чтобы показать, что, в принципе, этот механизм может работать.

Почему на сегодняшний день в Украине не работает закон о запрете игорного бизнеса?

– Также можно спрашивать, почему активно работает бизнес проституции, наркоторговли и прочее. Потому что есть, для меня, как для гражданина, который следит за игорным бизнесом, есть два игорных бизнеса – тот, который обошел в рамках закона, то есть когда в 2009-ом году были запрещены игровые центры, игорные автоматы, их создали в электронном виде, то есть в интернете.

Это были онлайн-платежи, было очень много киосков, где было написано типа "Можете сюда зайти, сделать онлайн-платеж и потом пополнить мобильный телефон, пополнить свою интернет-карточку". На самом деле, это были игорные центры, просто эти автоматы были на мониторах компьютеров. И это было разрешено, это разрешено сейчас, потому что как бы это пополнение счета.

С другой стороны, это настоящие автоматы, это настоящие казино, где играют живыми деньгами, где есть крупье, где есть фишки. Такой бизнес запрещен. Но так, как это большие деньги, можно сравнить с наркоторговлей и проституцией, мы прекрасно понимаем, что этот бизнес крышуется на очень высоком уровне и поэтому нелегальные подпольные казино работают.

Они работают, в принципе, во всех странах, где они запрещены, просто это на каком-то высоком уровне конфиденциальности и крышевания.

Какое наказание де-юре предусмотрено для организаторов игорных заведений?

– Есть и административная, и уголовная ответственность. Она была предусмотрена законом 2009-го года. Я думаю, что еще свежа память, когда в Днепропетровске сгорел зал игорных автоматов. Там погибли люди, и после этого была введена административная и уголовная ответственность.

Как вы считаете, стоит ли на сегодняшний день либо менять законодательство, либо разрешать игорные заведения и казино, но в отдельно взятых зонах?

– Конечно, это острый вопрос. Я считаю, что запрещать этого полностью нельзя, потому что есть четкие примеры стран, где легализирована, опять-таки, та же проституция, и легализированы некие виды наркотиков. И, как показывает статистика, наркомания и проституция в каком-то грязном виде там не процветает на таком уровне, как процветает в постсоветских странах, где она, в принципе, де-юре и де-факто запрещена.

Поэтому практикуются где-то островки игрового бизнеса, куда, допустим, не могут попадать дети. Хотели делать что-то подобное на Трухановом острове, потом хотели подобное что-то делать в Крыму.

Конечно же, это огромные налоговые приходы в пользу государства. И я думаю, что если это делать цивилизовано, то почему бы и нет, если этого де-факто запретить невозможно.

Допустим, активисты все это зафиксируют на видео. Допустим, удастся им найти несколько игорных заведений, и все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Что дальше?

– Может, даже спасибо не скажут. Потому что, если будут поданы такие материалы правоохранительным органам, то по законодательству, они должны начать уголовное расследование. То есть они должны, если действительно будет состав преступления, будет видео, фото, и будут какие-то доказательства, фактические, допустим, притащат автомат, который там стоял, то должны занести запись в Единый государственный реестр досудебных расследований и начать уголовное производство расследовать.

Но я думаю, что примерно через недельку, если не будет давления общества, оно будет закрыто.

У нас же как все происходит? У нас пока есть давление общества, пока это все под каблуком активистов и волонтеров находится, под прессом, то оно расследуется. И потом, как правило, закрывается, опять-таки, ни к чему логическому не доходит.

Может, выберут какую-то отдельную жертву, чтобы показать, что вот, мы с подачи активистов закрыли игорный бизнес, какой-то маленький ларек где-то на станции метро, почему бы нет. Но, в принципе, в большом масштабе я не вижу, что от этого будет перспектива.

Но, конечно же, я поощрял бы такие начинания активистов, волонтеров. Опять-таки, если это действительно добрые намерения по поводу выявления незаконных казино. Потому что под этим же могут прятаться рейдерские захваты чужого бизнеса, который абсолютно не является казино. И мы прекрасно понимаем, что тут невозможно найти какое-то мерило, что правильно, что не правильно. Поэтому я очень осторожно комментировал.

Ранее президент Украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко в эфире "ГС" заявила, что ситуацию с игорным бизнесом в Украине довели до абсурда.