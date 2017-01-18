Борьба с казино. Нужно идти к Авакову и там "рубить голову гидре" — Романюк

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Бойцы АТО вместе с активистами намерены проводить рейды по выявлению незаконных игорных заведений. О предстоящей акции рассказал активист Игорь Криворучко. По его словам, организаторы рейдов хотят, таким образом, показать масштаб игорной проблемы.

В ходе рейдов активисты и бойцы планируют снимать на видео деятельность игорных заведений, демонстрировать наличие игрового оборудования в помещениях. В дальнейшем видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы.

Масштабы проблемы подпольного игорного бизнеса, а также варианты решения сложившейся ситуации прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт игорного рынка Игорь Романюк.

Только в декабре 2016-го года полицейские закрыли 789 игорных заведений. Есть ли у вас информация, сколько подобных подпольных казино или залов с игровыми автоматами действует в Киеве и вообще в Украине?

— Весь спич — сплошная фантазия. Такое впечатление, что вы не ходите по улицам Киева, не видите совершенно легально работающие залы. На самом-то деле весь игорный бизнес на сегодняшний день вне закона. Вне закона по одной просто причине, потому что нет закона. Был временный запрет, он распространяться должен был на год, этот год закончился, если не ошибаюсь, в 2010-ом году. И на сегодняшний день у нас ни запрета, ни разрешения, то есть просто-напросто правовая коллизия. И все лоретейшики, и все игорные залы, которые работают, на сегодняшний день вне закона.

Они вне закона или закон их деятельность не регулирует?

— Правовая коллизия заключается в том, что нет у них ничего. Нет ни лицензии, ни разрешений. Но они работают. По этому поводу любой игорный зал на сегодняшний день незаконный.

Вы говорите, что был запрет, действие которого закончилось…

— Согласно законодательству Украины, закончилось. Но никто не поднимает вопрос о разрешении. То есть парламент должен был принять законопроекты, они из года в год лоббируются, но ни один не принят. По этому поводу, если активистам нечем заняться, то хорошее занятие. Почему бы и нет. Единственное, что их действия тоже являются незаконными по одной простой причине, потому что а на основании чего?

Даже если не будет действий, связанных с насилием, а просто будет видеофиксация, тогда все равно незаконно?

— У меня единственный вопрос, кто платит за праздник? Потому что не бывает никаких активистов, которые не оплачиваются, в нашей стране. Давайте это признавать.

В данном случае есть опасения, что роль этих активистов либо сыграть на руку определенной части этого рынка, либо же в другом формате заказ?

— Вы знаете, у меня впечатление, что просто воспитательный процесс тех, кто пытается выйти из-под крыши МВД. На самом деле. Но это мое личное мнение, может быть, заблуждаюсь. С другой стороны, давайте рассмотрим социальность действий. Люди на сегодняшний день в ужасных условиях, которые приняло наше правительство. Извините, за декабрь месяц закрылось 120 тысяч предпринимателей. То есть безработных все больше и больше. Люди хоть как-то заняты. Играть игроки не перестанут, как бы ни крути. Получится, что у нас масса безработных, уничтожен ресурс, в который государство вообще ничего не вкладывает, люди хоть как-то выживают в этих условиях. И при этом активисты еще себе поставят значок, что они сделали доброе дело. В чем доброе дело? Точно так же, как будет процветать самогоноварение, потому что подорожал спирт. Плюс янтарные войны. Это все — отсутствие законодательства. Надо идти в ВР, идти к министру Авакову, и там отрубать гидре голову.

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Вопросы, связанные с принятием законодательства об игорном бизнесе не поднимают, поскольку кому-то выгодно текущее положение дел?

— Конечно, выгодно, чтобы участники АТО бегали по залам, а не милиция решала эти вопросы. Деньги не нужны нам в условиях войны, а игорный бизнес мог бы приносить хороший доход государству, легальный игорный бизнес. Играть люди, украинцы, не перестанут. Потому что для того, чтобы играть, достаточно иметь интернет. Почему не запретить тогда интернет-провайдеров всех?

Сколько на сегодняшний день составляет оборот нелегального игорного бизнеса? Если его легализировать, сколько денег он может приносить государству?

— Давайте вспомним, сколько залов было в городе Киеве до закрытия игорного бизнеса Юлией Владимировной Тимошенко — преступницей номер один. По-моему, более 800 игорных залов только в городе Киеве, плюс более 85 казино. Никому не мешали, платили налоги, платили лицензии. Доход государства был — 156 лицензий по 150 тысяч евро. То есть это неимоверные деньги, которые могли вливаться в бюджет страны.

Как, по-вашему, стоило бы легализовать подобный бизнес? Полная легализация на территории Украины либо создание отдельных игровых зон?

— Создание отдельных игровых зон на сегодняшний день себя не оправдало даже в России, если вы это знаете. По этому поводу я бы сказал не об отдельных игровых зонах, был разработан замечательный закон Королевской, который четко регламентировал моменты. Да, 500 метров от заведения, определенное количество квадратных метров, определенное количество техники и прочее. Опыт показывает, что любое запрещение приводит к тенизации и криминализации ситуации и возникновению активистов, которым нечем заняться.

Допустим, легализуют игорный бизнес в Украине. Захотят ли владельцы сегодняшних игорных заведений платить налоги и работать открыто?

— Для того, чтобы любой человек, не важно, занимается он игорным бизнесом или полиграфией, сувениркой или водочным бизнесом, должны быть приемлемые условия для ведения бизнеса. Если это будет не дискриминационно, извините за выражение, недоразвитый премьер будет говорить, что работники будут зарабатывать больше, чем владелец бизнеса, гнать такого премьера надо поганой метлой. Собственник для того и создает бизнес, чтобы зарабатывать больше работников. Если у нас для легального бизнеса будут льготы, государство поймет, что обокрало в свое время операторов, даст им хотя бы пять лет поработать практически без налогов, то вполне реально, что законный бизнес сам своими руками потихоньку легализует всех нелегалов. Они сами присоединятся к легальному бизнесу, если это будет выгоднее и безопаснее. Согласитесь, никто не хочет, чтобы к тебе приходили мордовороты в масках и разбивали оборудование.

Ранее президент Украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко в эфире "ГС" заявила, что ситуацию с игорным бизнесом в Украине довели до абсурда.

Также юрист Евгений Пронин в эфире "ГС" прокомментировал, почему рейды активистов и бойцов АТО по нелегальным игорным заведениям не приведут ни к чему логическому.