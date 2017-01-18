Ищи, кому это выгодно. Казино: легализовать или запретить?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Общественные активисты-патриоты и примкнувшие к ним ветераны АТО заявили о готовности "громить" подпольные казино и лотереи. Они собираются проводить рейды и закрывать ежедневно в Киеве с десяток игровых автоматов, тем самым утирая нос МВД. Как отмечают эксперты, это напоминает борьбу с ветряными мельницами, так как толку от такой затеи — ноль целых ноль десятых.

Поход на казино

Исключительно игорный бизнес не дает покоя активистам-патриотам, которые анонсировали погромы нелегалов с 22 января в Киеве.

"Мы хотим показать масштабы этой проблемы, и мы проведем рейды, в которых планируем ежедневно закрывать в городе Киеве по несколько десятков игровых автоматов", — заявил активист Игорь Криворучко.

В ходе рейдов планируется снимать на видео деятельность игровых заведений и демонстрировать участникам акций и общественности наличие игрового оборудования в помещениях, а также информировать о них правоохранительные органы.

Подобные действия — уже не первое и явно далеко не последнее выступление активистов против игорного бизнеса, ведь для них это лучшая пиар-акция. В свое время именно благодаря погромам игорных заведений на Троещине совместно с бойцами ДУК 5 "Правый сектор", приехавшими на ротацию в Киев из зоны АТО, мало кому известный тогда кандидат в депутаты и член ПС Борислав Береза проложил себе дорогу в Верховную Раду. Вот только после его пиар-кампании ничего не изменилось: разгромленные "казино" возродились, как птица Феникс из пепла, и продолжают работу как ни в чем не бывало.

Периодически, когда падает рейтинг у той или иной партии или движения, их представители выходят "громить" игорные заведения. Многие занимаются этим не только ради пиара, но еще и с целью заработать, так как хозяева некоторых точек готовы платить, дабы их бизнесу не нанесли еще больший урон.

МВД не дремлет

При этом МВД и прокуратура периодически отчитываются о том, что закрыли нелегалов то там, то здесь. Хотя борьба идет вялотекущая, а глава ведомства Арсен Аваков поддерживает легализацию игорного бизнеса.

Но в декабре Департаментом защиты экономики и Главным следственным управлением Нацполиции прекращена деятельность 789 игорных заведений. Полицией изъято 8125 единиц игорного оборудования на общую сумму 24 миллиона гривен, а также 2,6 миллиона гривен. Начато 361 уголовное производство по ст. 203-2, из них 52 по обращениям общественных активистов и журналистов.

И. о. главы Нацполиции Вадим Троян отмечает, что одним махом полиция не может закрыть все. Для этого нужны веские основания и постановления суда.

"Для того, чтобы законно прекратить деятельность игорного заведения, такого "сигнала" недостаточно. И просто так ворваться в квартиру или иного помещения мы не можем. Должны быть законные основания и мотивированное решение суда. Для того, чтобы они появились, нужно провести целый комплекс следственно-оперативных мероприятий: от проверки информации о работе нелегального заведения к реальному документированию факта азартной игры. Иначе все эти доказательства будут признаны собраны незаконным способом", — рассказал Вадим Троян.

В полиции уверяют, что организаторы игорного заведения достаточно тщательно защищают свои доходы. Во-первых, чтобы попасть на работу, необходимо пройти инструктаж и специальную проверку. Все помещения обычно оборудовании системами видеонаблюдения, а на улице работают "стражи". Они и сообщают владельцам и игрокам заведения о возможной опасности и приходе правоохранителей. По практике, в такие моменты в заведении внезапно исчезает свет, а все сотрудники — "первый день на работе, ничего не знают". Деньги и технику пытаются вынести через "черный выход" или спрятать в специальных хранилищах в стенах. Поэтому полиции необходимо тщательно изучить местоположение заведения и не дать администрации заведения и организаторам избежать ответственности.

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А кроме этого, полиция уже борется не только с нелегальным игорным бизнесом, но и с теми, кто ему мешает работать. Недавно в Киеве была задержана группа налетчиков на казино.

Силовики "крышуют" нелегалов

На фоне полного паралича системы правоохранительных органов их показательные рейды по игорным салонам выглядят немного кощунственно.

Коррупционная составляющая в действиях силовиков присутствует, иначе как можно объяснить то, что в центре Киева в открытую функционируют игорные заведения, о которых не могут не знать полицейские, отмечает экс-зампрокурора города Киева, учредитель ОО "Громекс" Максим Могильницкий в комментарии РИА Новости Украина.

"Проблема существования незаконных игорных заведений возникла сразу после запрета функционирования данного вида бизнеса при премьерстве Ю. Тимошенко. Главными борцами с этим явлением стали оперативные подразделения силовиков. Но проблема не решалась, а только усугублялась, незаконные игорные сети развивались. На протяжении нескольких лет было несколько попыток придать им легальный вид при помощи решений судов, а также развешивания над игорными салонами вывесок спортивных государственных лотерей. Но от этого суть данного вида услуг не поменялась, и меньше их не стало. У оперативников есть все возможности прекратить работу игорных заведений, однако этого не происходит. Основная причина — неспособность силовиков в принципе бороться с захлестнувшей страну преступностью. Когда не расследуются тяжкие преступления, в частности, убийства, разбои, изнасилования, похищения людей, о какой борьбе с игорным бизнесом может идти речь?!" — объясняет Могильницкий.

По неподтвержденным данным, каждое из работающих нелегально игорных заведений ежемесячно собирает определенную сумму на откуп от силовиков. Но и те организовывают и проводят рейды по заведениям тех, кто не в входит в сферу их интересов. И по закрытию тех или других заведений, скажем, прокуратурой или полицией, можно понять, кто их "крышует". Обычно закрывают бизнес конкурентов.

"Это абсолютно очевидные вещи. Оперативные подразделения не могут не иметь к этому бизнесу отношения. С весьма высокой частотой вспыхивают скандалы с упоминанием фамилий должностных лиц полиции, прокуратуры, СБУ, в частности, бывшего заместителя генерального прокурора Шокина Алексея Баганца и нынешнего главы полиции Киева Андрея Крищенко", — отмечает Максим Могильницкий.

Единственная возможность закрыть все нелегальные казино, по мнению юриста, — это легализовать игорные заведения, при этом ограничив территории, к примеру, 5-звездочными отелями, зонами duty-free. Главное — максимально уменьшить возможность пользования этим видом услуг социально незащищенными слоями населения. На сегодняшний день именно они являются основными клиентами данного бизнеса, что усугубляет и без того серьезный комплекс социальных проблем в Украине.

Возможно, именно в этом году к этому дойдут парламентарии. А пока владельцы нелегальных заведений временно, с 22 января, после анонсированных визитов активистов-патриотов, закроют свои заведения, дабы не попадать в неприятности. А потом снова откроют, когда схлынет волна.