Автозаправок в Украине больше, чем нужно - Новак

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Последние данные показывают, что цена бензина — нестабильна и периодически поднимается. А вот с газом ситуация другая – он, наоборот, дешевеет.

Как эта тенденция отразилась на автомобилистах, и какой вид топлива они предпочитают, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заместитель генерального директора медиагруппы "Автоцентр" Виталий Новак.

Цены на бензин в Украине постоянно растут. Как это отражается на автомобилистах? Продолжается ли эта постоянна миграция на газовые топливные системы в автомобилях?

— Миграция продолжается. Уже, конечно, не такими темпами, потому что большинство это сделали, но уже сейчас даже самые упертые фанаты бензина и дизеля все-таки тоже подумывают об этом. Потому что, действительно, получается, если дизельный двигатель не такой новый, современный, то все равно переход на газ, я имею в виду не именно с дизеля на газ, а вообще переход на машину с газовым двигателем сегодня выгоден. Но дело в том, что наша сеть газозаправочных комплексов уже не справляется с тем потоком автомобилей, которые есть на сегодня. Огромное количество маленьких газозаправочных комплексов, не зарегистрированных нигде и опасных, но вот именно больших, нормальных, хороших заправочных газовых комплексов уже не хватает.

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Вы имеете в виду, что легальных не хватает?

— Да, легальных. Все-таки большинство предпочитает заправляться на легальных комплексах, понимая, что там и газ может быть получше, и безопасно.

Почему трейдеры не устанавливают новые автозаправочные комплексы?

— Наверное, это просто наша какая-то получилась недальновидность и неожиданность для рынка с вот таким бумом потребления газа. Просто не успевают. Я знаю, что крупные операторы, как принято называть "национальные операторы", они сейчас вовсю пытаются догнать, достроить эти комплексы, на своих уже заправочных комплексах готовы поставить маленькие комплексы ОПГ, но просто нет денег. То есть они пытаются сейчас это все сделать очень ускоренными темпами, но не успевают.

Очень часто мы слышим, что украинское дизельное топливо далеко не всегда соответствует стандартам. В частности, с этой проблемой многие сталкиваются зимой. Действительно ли у нас на АЗС не всегда можно найти устойчивое топливо?

— Опять же, это наша вечная привычка сэкономить на всем. Правда, многие делают просто от безысходности, потому что заправляться приходиться на заправках, где действительно непроверенное топливо. Если вы заправляетесь на нормальных заправочных комплексах, больших, сетевых, у нас, в Украине, нормальный дизель. И многие компании, которые не хотели сюда заходить с дизельными машинами год назад, два года, они делают проверки на вот этих больших заправочных комплексах — все хорошо, все классно, можно завозить, ничего двигателю не сделается. Но как только вы заезжаете куда-то в регион, пытаетесь там заправиться на какой-то заправке, уже не такой известной, начинаются проблемы. А заставить человека заправляться именно только там, где есть хороший дизель, не получается.

Вы говорите, что, ощущения комфортнее, когда ездите на дизеле. А в чем меняется ощущение для водителя, если переоборудован автомобиль на газ?

— Нет, во-первых, я имею в виду, что дизельный автомобиль для меня просто привычнее, потому что мне больше нравится именно его поведение, его тяга на низах, прочее. Для водителя, который переходит с бензина на газ, в принципе, ощущения не меняются. Если хорошая система газовая, если она правильно установлена, то есть система четвертого поколения, водителю это не так уже и заметно. Возможно, будет небольшое падение по мощности, но это, опять же, будет заметно только в экстремальных условиях. Я говорю, что да, мы переходим на газ, двигатель, который придуман для того, чтобы он работал на бензине, заставляем работать на газе, и вот после этого для двигателя будут последствия. Производители, которые делают такие двигатели, говорят, что, может быть, со временем начнутся проблемы.

Вы упомянули о том, что определенные производители не очень спешат заходить на украинский рынок со своими дизельными автомобилями. Почему?

— Остались совсем немногие, именно те, которые сейчас предлагают двигатели самого высокотехнологичного уровня, которые очень требовательны к типу топлива, и если где-то этот автомобиль попадает в регионы, тогда, действительно, там есть очень большая вероятность заправится некачественным топливом, и в итоге будут проблемы.

Учитывая общее подорожание бензина, повышается спрос на дизельные автомобили?

— Сейчас такая ситуация уже пошла, что и на дизель тоже очень цены поднимаются. Поэтому все равно при выборе, когда человек покупает автомобиль, или бэушный, или новый, то, конечно, больше всего людей сейчас обращают внимание на дизель. У нас процент дизелизации в Украине растет огромными темпами. Сегодня большинство обращают внимание на дизельные двигатели, потому что расход в два раза меньше, и стоимость дизеля хотя бы сейчас на две-три гривны ниже. Но, тем не менее, это очень большая статья экономии.

По вашим ощущениям, учитывая общий рост цен на топливо, в итоге не увеличивается ли количество так называемых серых заправок на улицах украинских городов? REUTERS Benoit Tessier Ждите роста цен. Прогноз эксперта о стоимости бензина в Украине

— Проблема есть. Но дело в том, что у нас рынок именно бензиновых и газовых, и дизельных заправок в Украине уже перенасыщен. То есть, если мы берем, например, по соотношению с соседней Польшей, где автопарк намного больше, то у них количество заправок раза в четыре ниже, чем в Украине. То есть заправок у нас очень много, они стоят одна за другой на трассе, как солдатики. Поэтому вклинится туда еще какой-то заправке "серой" тяжело, слишком жесткая конкуренция именно на бензиновом, дизельном рынке. А вот на газовом, там, где есть реальная возможность, есть свободная ниша, — растут просто, как после дождя грибы.

Есть ли какое-то оживление по продажам автомобилей?

— Оживление есть, безусловно. Мы за год продали 65 тысяч новых автомобилей в Украине и около 15 тысяч бэушных. Но вот по рынку бэушных автомобилей есть большие проблемы в том, что посчитать их очень тяжело. Огромное количество автомобилей, которые заехали по временному ввозу на европейских номерах, и эти машины не попадают в официальную статистику продаж, и их очень много. Что касается рынка новых автомобилей, тут явное оживление, большой рост. Мы на следующий год уже строим более-менее планы оптимистичные.

Ранее директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире "ГС" заявил, что ослабление гривны и подорожание нефтепродуктов на границе могут привести к подорожанию бензина.