Смертельная зараза. "Гонконг" отступает, новый грипп на подходе - Рубан

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Грипп унес жизни еще четырех украинцев, двое из них — несовершеннолетние. Смертельные случаи произошли во Львовской области. Все умершие находились в группе риска из-за заболеваний сахарным диабетом, болезней сердца, почек или прочее. В анализах людей, которые скончались, был обнаружен грипп штамма А.

Центр по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава сообщил, что высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, а наименьший — в Харьковской. С 12 по 27 декабря гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 419 тысяч человек, а это более чем на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Насколько опасна ситуация с заболеваемостью гриппом, прокомментировал начальник главного управления Держпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

(текст публикуется на языке оригинала)

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За тиждень наскільки збільшилася кількість хворих в Києві на грип і ГРВІ?

— На сьогоднішній день ми реєструємо поступове зменшення захворюваності, і саме серед групи ризику — організованих колективів дітей. Що стосується минулого тижня, то було зареєстровано біля 40 тисяч осіб, які перехворіли грипом та ГРВІ. І на цьому тижні уже ми поступово реєструємо через розпочаток канікулярного періоду та відпускної кампанії поступове статистичне, я підкреслюю, статистичне зменшення захворюваності через відсутність дітей в організованих колективах. Але на минулому і позаминулому тижні ми зареєстрували в місті Києві максимальну циркуляцію збудника грипу А(Н3N2) "Гонконг" і максимальну кількість захворілих — 49 тисяч захворілих за тиждень. Це було позаминулий тиждень. Такі рівні захворюваності реєструвалися лише за період пандемічного грипу в 2009-му році. На щастя, на сьогоднішній день ми спостерігаємо незначне зменшення захворюваності. І воно буде тривати. Деяке збільшення буде йти після завершення канікулярного періоду з 9 січня до 20 січня. І після цього будемо вже чекати другу хвилю грипу Б, який буде циркулювати в нас наприкінці лютого і в березні місяці.

Тобто небезпека не минула?

— Так. Розслаблятися ще рано. Але, на щастя, через таку масову захворюваність і ураження людей грипом А(Н3N2), який не циркулював в нас на теренах України, і масово хворіють діти до 14 років, це майже 70% захворілих, тому що дорослі зі схожим збудникам зустрічалися, хворіли і мають імунітет, 2007-2008 років був схожий грип А/Н3. Такий, як циркулює на сьогоднішній день. Тому хворіють переважно діти, і будуть хворіти цей епідсезон. Але, на щастя, ми реєструємо низькі показники госпіталізації, це об'єктивний показник епідемічної ситуації, і низький показник важкої форми, а також середньої ступені важкості форм грипу. І мала кількість ускладнень.

Чи переповнені лікарні?

— Ні, на сьогоднішній день, дійсно, є перевантаження деяких лікарень, але, на щастя, грип легкий, і середнього ступня важкості.

Чи не пов'язані низькі показники захворюваності з тим, що люди не завжди звертаються за медичною допомогою і надають перевагу самолікуванню?

— Ні. Ми можемо реєструвати три основних показники. Перший — це реєстрація звернень за медичною допомогою. Це надзвичайно високі показники, і там ми реєструємо 40-50 тисяч на тиждень в середньому. Це показник звернення за медичною допомогою. Агресивність збудника проявляється реєстрація статистична, реєструється — це збільшення кількості госпіталізованих. Це 200-300 осіб на тиждень. Це дуже маленька кількість на дану когорту в 50 тисяч осіб. І третє — це реєстрація ускладнень та летальних випадків. На щастя, в місті Києві летальних випадків не зареєстровано.

Наскільки різняться симптоми грипу нового штаму, який зайшов в Україну від ГРВІ?

— Перш за все, я умисно не буду говорити про симптоматику, тому що є стерті форми, є приховані форми, і є клінічні ознаки, які люди можуть не зафіксувати. Тому при будь-яких змінах стану здоров'я — підвищена температура, лихоманка, а грипу притаманні дана симптоматика: температура 38-39 градусів, лихоманка, звертатися за медичною допомогою.

Чи не навмисно лікарі пишуть ГРВІ замість грипу, щоби змінити реальну картину захворюваності на грип?

— Таке не спостерігається в місті Києві, тому що ми реєструємо під час епідемії, при наявності симптоматики, яка притаманна саме грипу, — температуру 38-39, лихоманку, лікар може встановлювати діагноз "грип".

Чи можна зараз робити щеплення? Достатньо в Києві вакцин?

— Перш за все, вакцини, на жаль, вже немає, фактично, в мережі, тому що лише 155 тисяч доз було поставлено на Україну в цьому сезоні. По-друге, за даними ВОЗ, рекомендовано щепитися і під час епідемії, фактично, пікових показниках захворюваності. Але під наглядом лікаря. Але на сьогоднішній день ми лікарі і експерти не пропонують під час масової циркуляції грипу А(Н3N2) вакцинуватися. Тому що основне — це вакцинуватися в інкубаційному періоді, з метою не нашкодити людському організму.

Ранее спецкоры "ГС" из Львова, Запорожья и Днепра сообщили о том, какая ситуация с заболеваемостью и вакцинацией в городах, и боятся ли жители нового штамма гриппа.

Напомним маркетолог, директор маркетингового агентства Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" заявил, что украинцы не доверяют не самой вакцинации, а тому, каким образом она проводится в стране.