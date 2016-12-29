Во Львовской области от гриппа умерли 4 человека, включая 2 детей

AFP 2014

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Во Львовской области от гриппа умерли четыре человека, в том числе 2 ребенка, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на областной лабораторный центр.

"В Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии. В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района. Также во Львовском областном центре сообщили, что в анализах всех больных обнаружили вирус сезона "А". Также известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо, по словам медиков, были в группе риска", — приводит сайт канала слова корреспондента.

Отмечается, что за прошедшую неделю на территории области гриппом заболели более 30 тыс. человек. В связи с этим карантин во Львове продлили до конца года, сказано в сообщении.

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По данным Минздрава, эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в 21 области и Киеве.

Ранее в КГГА сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве идет на спад.