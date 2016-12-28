Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 21 области и Киеве - МОЗ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в 21 области и Киеве, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и городе Киеве", — говорится в сообщении.

Читайте также: Самые главные успехи и неудачи Украины в 2016 году

Анализ эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ на Украине дается за период с 19 по 25 декабря.

По данным Минздрава, тенденция к росту заболеваемости сохраняется. С 19 по 25 декабря гриппом и ОРВИ заболели 419,427 тысячи человек, из них 61,7% — дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины на 8,9% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Харьковской области.

Ранее в КГГА сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве идет на спад.