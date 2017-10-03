Нобелевская премия 2017 года

Началась неделя в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, который в понедельник в 12.30 назвал имена обладателей награды в области физиологии или медицины.

Во вторник и в среду, 3 и 4 октября, приблизительно в одно и тоже время, в 12.45, Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук называет имена призеров в области физики и химии.

Дата оглашения имени Нобелевского лауреата по литературе пока неизвестна и Шведская академия, отвечающая за выбор призеров, обычно сообщает день презентации лауреата отдельно от других Нобелевских комитетов и, как правило, этот день выпадает на четверг той недели, когда называют других Нобелевских призеров, то есть, имя лауреата ожидается на этой неделе.

Читайте также: Артемий Троицкий: Дилан оказал большое влияние на литературу

Продолжится неделя присуждения Нобелевских наград за 2017 год в пятницу, 6 октября, в Осло, где в 12.00 Норвежский нобелевский комитет назовет обладателя или обладателей награды за работу по укреплению мира. В этом году в списке на премию значатся 318 кандидатов, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации.

Завершится неделя присуждения Нобелевских наград в понедельник, 9 октября, в Стокгольме, где в 12.45 мск в Королевской шведской академии наук назовут призера в области экономики — премии, учрежденной в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле. Сам Альфред Нобель завещал в конце XIX века лишь пять наград.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

Работа по выборам обладателей Нобелевских премий ведется, в основном, по одному и тому же принципу.

При всех учреждениях, которые ежегодно называют лауреатов, созданы по завещанию Нобеля комитеты, называемые Нобелевскими.

Работа над списком кандидатов идет практически круглый год. Ежегодно в сентябре тысячам профессоров в разных странах, академическим учреждениям, бывшим Нобелевским лауреатам рассылаются письма с приглашением принять участие в номинации кандидатов. Затем, с февраля по октябрь, идет работа над присланными номинациями, составлением списка кандидатов и голосованием по выборам лауреатов.

Список кандидатов является секретным 50 лет и может быть предан огласке лишь по истечении этого срока.

Имена награжденных представляются в начале октября. Церемония вручения премий проходит в Стокгольме и Осло всегда 10 декабря, в день кончины основателя Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского изобретателя, промышленника, лингвиста и философа.