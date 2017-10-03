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    Нобелевскую премию по физике дали за открытие гравитационных волн

    Тема:

    Неделя Нобелевской премии (43)

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    Отмеченные премией три американца стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн – сигнал исходил от срастающихся черных дыр.
    Нобелевская премия
    JONATHAN NACKSTRAND / AFP

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу, сообщил во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

     

    Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн – сигнал исходил от срастающихся черных дыр.

    Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

    Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (миллион долларов США).

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