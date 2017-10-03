Нобелевскую премию по физике дали за открытие гравитационных волн

JONATHAN NACKSTRAND / AFP

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу, сообщил во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн – сигнал исходил от срастающихся черных дыр.

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (миллион долларов США).