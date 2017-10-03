Нобелевскую премию по физике дали за открытие гравитационных волн

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу, сообщил во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
2017 Physics Laureate Rainer Weiss @LIGO, born in Germany, age 85. Professor Physics @MIT https://t.co/0YAIzcRJ2y faculty/weiss_rainer.html pic.twitter.com/wjHYZfELU3— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.
Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн – сигнал исходил от срастающихся черных дыр.
2017 Physics Laureate Barry C. Barish @LIGO, born in Omaha, NE, USA, age 81. Linde Professor of Physics @Caltech https://t.co/5oG8SsKCh2 pic.twitter.com/TVOpqA5Q6D— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.
Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).
2017 Physics Laureate Kip S. Thorne @LIGO, born in USA, age 77. Professor of Theoretical Physics @Caltech https://t.co/GmnnDgKbny. html/ pic.twitter.com/xy40N6SBPF— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (миллион долларов США).