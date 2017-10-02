На этой неделе станут известны нобелевские лауреаты

JONATHAN NACKSTRAND / AFP

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Обладатели Нобелевских премий за 2017 год будут представлены в Стокгольме и Осло со 2 по 9 октября, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

Начнется неделя в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, который в понедельник в 12.30 назовет имена обладателей награды в области физиологии или медицины.

Во вторник и в среду, 3 и 4 октября, приблизительно в одно и тоже время, в 12.45 мск, Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назовет имена призеров в области физики и химии.

Дата оглашения имени Нобелевского лауреата по литературе пока неизвестна и Шведская академия, отвечающая за выбор призеров, обычно сообщает день презентации лауреата отдельно от других Нобелевских комитетов и, как правило, этот день выпадает на четверг той недели, когда называют других Нобелевских призеров, то есть, имя лауреата ожидается на этой неделе.

В 2016 году награду по литературе получил американский поэт и композитор Боб Дилан. Решение академии вызвало в Швеции волну самых разных дискуссий. Кто-то считал выбор музыканта и композитора правильным, кто-то — неподходящим для Нобелевской премии. Другая волна дискуссий началась после того, как Дилан долго не отвечал на звонки Шведской академии, вручающей награду и которая хотела поздравить лауреата. Кроме того, он не приехал на церемонию вручения премии в декабре прошлого года. Медаль и диплом Дилан в итоге получил в апреле этого года во время концертов в Стокгольме без присутствия журналистов, как он сам того пожелал. Другим моментом в дискуссиях о Дилане стало ожидание традиционной лекции Нобелевского лауреата, которую он должен был представить до 10 июня — в шестимесячный срок после 10 декабря — даты официальной церемонии вручения Нобелевских наград. В противном случае он мог оказаться без призовой суммы в 8 миллионов шведских крон. Боб Дилан прислал все же свою лекцию в Стокгольм 5 июня.

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Продолжится неделя присуждения Нобелевских наград за 2017 год в пятницу, 6 октября, в Осло, где в 12.00 мск Норвежский нобелевский комитет назовет обладателя или обладателей награды за работу по укреплению мира. В этом году в списке на премию значатся 318 кандидатов, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации.

В 2016 году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны, унесшей жизни как минимум более 220 тысяч колумбийцев.

Завершится неделя присуждения Нобелевских наград в понедельник, 9 октября, в Стокгольме, где в 12.45 мск в Королевской шведской академии наук назовут призера в области экономики — премии, учрежденной в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле. Сам Альфред Нобель завещал в конце XIX века лишь пять наград.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

Работа по выборам обладателей Нобелевских премий ведется, в основном, по одному и тому же принципу.

При всех учреждениях, которые ежегодно называют лауреатов, созданы по завещанию Нобеля комитеты, называемые Нобелевскими.

Работа над списком кандидатов идет практически круглый год. Ежегодно в сентябре тысячам профессоров в разных странах, академическим учреждениям, бывшим Нобелевским лауреатам рассылаются письма с приглашением принять участие в номинации кандидатов. Затем, с февраля по октябрь, идет работа над присланными номинациями, составлением списка кандидатов и голосованием по выборам лауреатов.

Список кандидатов является секретным 50 лет и может быть предан огласке лишь по истечении этого срока.

Имена награжденных представляются в начале октября. Церемония вручения премий проходит в Стокгольме и Осло всегда 10 декабря, в день кончины основателя Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского изобретателя, промышленника, лингвиста и философа.

В прошлом году обладателями Нобелевских премий стали в общей сложности 11 человек, работающих в США, Японии, Франции, Нидерландах и Колумбии.