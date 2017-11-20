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    В Кривом Роге подростка убило бетонной плитой

    (обновлено: )59
    Сообщается, что подросток собирал металлолом, при попытке перелезть через бетонную плиту его ею накрыло. Мальчик погиб на месте.
    На месте трагедии в Кривом Роге
    krivbass.city

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Ингулецком районе Кривого Рога вследствие несчастного случая погиб подросток.

    По информации krivbass.city, по улице  Александра Станкова в Ингулецком районе на приусадебном участке придавило подростка, 2001 года рождения.

    Как выяснилось позже, парень собирал металлолом вместе с товарищами и при попытке перелезть через бетонную плиту его ею накрыло. В результате несчастного случая он получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина подкидывал годовалого ребенка и пустил, не удержав. Мальчика госпитализировали с травмами.

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