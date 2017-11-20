В Кривом Роге подростка убило бетонной плитой

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Ингулецком районе Кривого Рога вследствие несчастного случая погиб подросток.

По информации krivbass.city, по улице Александра Станкова в Ингулецком районе на приусадебном участке придавило подростка, 2001 года рождения.

Как выяснилось позже, парень собирал металлолом вместе с товарищами и при попытке перелезть через бетонную плиту его ею накрыло. В результате несчастного случая он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина подкидывал годовалого ребенка и пустил, не удержав. Мальчика госпитализировали с травмами.