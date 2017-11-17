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    Киев

    В Киеве найдена погибшая при странных обстоятельствах девушка-подросток

    (обновлено: )53
    В Соломенском районе Киева обнаружили мертвой 15-летнюю девушку с ножом в груди. Мать погибшей утверждает, что она уже несколько раз предпринимала попытки покончить жизнь самоубийством.
    В Киеве найдена мертвой 15-летняя девушка
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В квартире дома на улице Нововокзальная в Соломенском районе Киева найдена мертвой 15-летняя девушка, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

    Информация о происшествии поступила в полицию в пятницу днем. Мать потерпевшей рассказала, что когда вошла в квартиру, обнаружила на полу дочь с ножом в груди.

    kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве найдена мертвой 15-летняя девушка

    Известно, что девушка училась на парикмахера в одном из учебных заведений столицы. Мать погибшей утверждает, что девушка уже несколько раз предпринимала попытки покончить жизнь самоубийством.

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    "Прибывшие по адресу констатировали на месте смерть несовершеннолетней. Правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии. Одной из версий является самоубийство. Досудебное расследование продолжается", — отмечают в полиции.

    kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве найдена мертвой 15-летняя девушка

    Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева 32-летняя женщина месяц прятала в квартире тело умершей матери

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