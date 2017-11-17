В Киеве найдена погибшая при странных обстоятельствах девушка-подросток

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В квартире дома на улице Нововокзальная в Соломенском районе Киева найдена мертвой 15-летняя девушка, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Информация о происшествии поступила в полицию в пятницу днем. Мать потерпевшей рассказала, что когда вошла в квартиру, обнаружила на полу дочь с ножом в груди.

kyiv.npu.gov.ua В Киеве найдена мертвой 15-летняя девушка

Известно, что девушка училась на парикмахера в одном из учебных заведений столицы. Мать погибшей утверждает, что девушка уже несколько раз предпринимала попытки покончить жизнь самоубийством.

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"Прибывшие по адресу констатировали на месте смерть несовершеннолетней. Правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии. Одной из версий является самоубийство. Досудебное расследование продолжается", — отмечают в полиции.

kyiv.npu.gov.ua В Киеве найдена мертвой 15-летняя девушка

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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