В Тернополе младенец задохнулся под одеялом

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Тернополе от удушения умер 5-месячный мальчик.

По словам матери, она положила спать сына в 23:30, а увидела, что ребенок не дышит только утром – около 6:30. Согласно заключению медиков, причиной смерти стала механическая асфиксия в результате закрытия отверстий носа и рта тканью.

Мальчик задохнулся под одеялом или каким-то другим полотном. Телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, сообщает Сегодня.

Напомним, в Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный колодец и погиб.