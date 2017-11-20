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    В Тернополе младенец задохнулся под одеялом

    (обновлено: )25903
    Сообщается, что согласно заключению медиков 5-месячный мальчик ночью во время сна задохнулся под одеялом или какой-то другой тканью.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Тернополе от удушения умер 5-месячный мальчик. 

    По словам матери, она положила спать сына в 23:30, а увидела, что ребенок не дышит только утром – около 6:30. Согласно заключению медиков, причиной смерти стала механическая асфиксия в результате закрытия отверстий носа и рта тканью.

    Мальчик задохнулся под одеялом или каким-то другим полотном. Телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, сообщает Сегодня.

    Напомним, в Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный колодец и погиб.

     

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