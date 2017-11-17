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    В Херсонской области отец молотком убил сына и закопал

    (обновлено: )8403
    Сообщение в полицию поступило от знакомого семьи. Он сказал, что волнуется за 38-летнего друга, который живет с отцом и больше недели не выходит на связь.
    Под Херсоном пенсионер молотком убил сына и закопал труп в полу
    Фото ГУ Нацполиции Херсонской области

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Житель города Голая Пристань Херсонской области молотком убил родного сына. Как сообщает пресс-служба полиции области, тело сына пенсионер завернул в матрац, после чего разобрал деревянный пол и закопал погибшего в песок. А соседям он говорил, что сын уехал на заработки.

    Сообщение в полицию поступило от знакомого семьи. Он сказал, что волнуется за 38-летнего друга, который живет с отцом и больше недели не выходит на связь.

    Фото ГУ Нацполиции Херсонской области
    Под Херсоном пенсионер молотком убил сына и закопал труп в полу

    Заявитель также рассказал, что с отцом у пропавшего были крайне напряженные отношения.

    Полицейские выехали по месту жительства семьи. 68-летний хозяин сообщил, что сын якобы уехал в Москву на заработки. Пенсионер позволил правоохранителям зайти в дом. Первое, что насторожило полицейских, был явный трупный запах. Хозяин нервно сказал, что делает ремонт, разобрал пол, поэтому резкий запах.

    В одной из комнат был разобран пол, под которым был песок. Именно оттуда шел запах.

    Напомним, в Киеве  дочь месяц прятала труп матери в квартире.

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