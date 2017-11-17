В Херсонской области отец молотком убил сына и закопал

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Житель города Голая Пристань Херсонской области молотком убил родного сына. Как сообщает пресс-служба полиции области, тело сына пенсионер завернул в матрац, после чего разобрал деревянный пол и закопал погибшего в песок. А соседям он говорил, что сын уехал на заработки.

Сообщение в полицию поступило от знакомого семьи. Он сказал, что волнуется за 38-летнего друга, который живет с отцом и больше недели не выходит на связь.

Фото ГУ Нацполиции Херсонской области Под Херсоном пенсионер молотком убил сына и закопал труп в полу

Заявитель также рассказал, что с отцом у пропавшего были крайне напряженные отношения.

Полицейские выехали по месту жительства семьи. 68-летний хозяин сообщил, что сын якобы уехал в Москву на заработки. Пенсионер позволил правоохранителям зайти в дом. Первое, что насторожило полицейских, был явный трупный запах. Хозяин нервно сказал, что делает ремонт, разобрал пол, поэтому резкий запах.

В одной из комнат был разобран пол, под которым был песок. Именно оттуда шел запах.

Напомним, в Киеве дочь месяц прятала труп матери в квартире.