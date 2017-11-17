Офицер полиции пытал брата, требуя отказаться от наследства - СМИ

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Житомирской области подполковник полиции стал объектом уголовного расследования в связи с заявлением его двоюродного брата о пытках и избиении.

36-летний Руслан Самийлык утверждает, что ему угрожали убийством и заставили копать себе яму в лесу, чтобы он отказался от претензий на наследство.

"Сказали, что я сейчас выкопаю яму себе и они меня похоронят. Потом одели меня на этот лом и повесили над какой-то ямой. Требовал, чтобы я отказался от наследства", — цитирует слова Самийлыка ТСН.

Родственником, который пытал Самийлыка, оказался его двоюродный брат — подполковник полиции и бывший заместитель местного райотдела полиции.

Полиция уже начала расследования, однако все подозреваемые отказались от пояснений, однако уже опрошены свидетели, которые видели начало конфликта братьев.

Напомним, в сентябре в результате нападения грабителей погиб глава "Киевоблэнерго" Иван Полывяный. Перед смертью его пытали, требуя отдать ценности и деньги.