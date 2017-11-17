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    Офицер полиции пытал брата, требуя отказаться от наследства - СМИ

    (обновлено: )13301
    В Житомирской области семейный конфликт из-за наследства обернулся побоями и пятками для 36-летнего мужчины.
    Мужчина, пострадавший в результате пыток, в Житомирской области
    Фото ТСН

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Житомирской области подполковник полиции стал объектом уголовного расследования в связи с заявлением его двоюродного брата о пытках и избиении.

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    36-летний Руслан Самийлык утверждает, что ему угрожали убийством и заставили копать себе яму в лесу, чтобы он отказался от претензий на наследство.

    "Сказали, что я сейчас выкопаю яму себе и они меня похоронят. Потом одели меня на этот лом и повесили над какой-то ямой. Требовал, чтобы я отказался от наследства", — цитирует слова Самийлыка ТСН.

    Родственником, который пытал Самийлыка, оказался его двоюродный брат — подполковник полиции и бывший заместитель местного райотдела полиции.

    Полиция уже начала расследования, однако все подозреваемые отказались от пояснений, однако уже опрошены свидетели, которые видели начало конфликта братьев.

    Напомним, в сентябре в результате нападения грабителей погиб глава "Киевоблэнерго" Иван Полывяный. Перед смертью его пытали, требуя отдать ценности и деньги.

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