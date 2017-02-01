Чудовищное рядом. О пытках в Ахтырской психбольнице, Сумская область

РИА Новости Украина

Сумской активист Павел Борисов не так давно опубликовал шокирующие фото областной психбольницы №2 в Ахтырском районе, где из-за недопустимо низкой температуры от пневмонии скончалась одна из пациенток. Теперь он разместил анонимное письмо, написанное одной из медработниц больницы, пишет Сайт города Сумы.

В нем женщина описывает жуткие будни психбольницы и то, как врачи и медсестры устраивают пытки над пациентами.

Текст письма:

"Добрый день, Павел! Очень благодарна вам, что Вы неравнодушны к чужой беде.

Я медицинский работник Областной специализированной психиатрической больницы № 2 (простите, что пишу анонимно – я пока работаю в этом заведении!) Сейчас много разговоров о больнице, о пытках холодом, но никаких слов не сказано о физических пытках, которые осуществляются в течение многих лет.

0542.ua Областная психбольница №2 в Ахтырском районе

Администрация больницы об этом знала, в том числе и главный врач больницы, к Неофитной лично обращались родители больных. Физические пытки над больными проходили во всех отделениях больницы, но никаких мер НЕ было принято.

Я хочу рассказать правду, как ведут себя санитары, некоторые медсестры и даже врачи с больными. В отделении были даже наручники, которыми приковывали больных к кровати… По три дня лежали больные на сетках кровати, с рук текла кровь и матери все это видели.

Больные боялись об этом рассказать родителям, а родители боялись за своих детей и молчали, зная, что потом будет их детям. Была надзорная комната (уже ее нет), где распинали на решетке больных (привязывали за руки и ноги, били до потери сознания, а потом обвивали водой). Во время ужина горячий чай выливали в лицо больным, потому что санитары не хотели ждать, пока больной выпьет чай.

0542.ua Областная психбольница №2 в Ахтырском районе

Били так, что из ушей больных текла кровь. У больных забирают деньги, сигареты, воруют еду. Больные убирают туалеты за окурок, за кусочек хлеба, заступая на ночную смену, происходит страшный беспредел.

Медсестры и санитары – пьяные. Когда была гуманитарная помощь, ни одного одеяла не было выдано в надзорную комнату, больные замерзали, зато санитары и медсестры укрывались новыми одеялами, которые были у сестры хозяйки. Врачи, заведующие отделений требуют за группу инвалидности, за лечение большие деньги, родители даже кредиты берут, а если не заплатят – угрожают их детей перевести в Сумы или в Ромны, даже смс сообщения присылают родителям.

0542.ua Областная психбольница №2 в Ахтырском районе

Больному набрасывают на шею веревку и за кусочек хлеба он ползет по коридору, а работники просто смеются над этим. Если больной не хочет пить лекарства, рот открывают плоскогубцами, наливают в 2-х литровую пластмассовую бутылку воду и бьют на голове. Все, что там происходит, невозможно описать".