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    Суд арестовал Bentley и Porsche украинского банкира

    (обновлено: )180
    Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ по аресту имущества владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна.
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    061.ua

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Суд арестовал движимое и недвижимое имущество украинского банкира Николая Лагуна, который являлся основным владельцем лопнувшего "Дельта Банка".

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    НБУ / Facebook
    Гонтарева, которая вытрясла банковскую систему Украины

    "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. НБУ ввел в него временную администрацию и в октябре того же года начал ликвидацию банка. Против руководителей банка ведет расследование Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

    Издание "Олигарх Медиа", ссылаясь на решение Шевченковского районного суда Киева, сообщает, что под арест попали дорогостоящие авто банкира:  Bentley Continental GT, Porsche 996 Turbo и Range Rover.

    Также арестованы квартиры, дом и земельные участки Лагуна площадью в 6,34 гектара.

    Арест произведен по ходатайству СБУ, которая расследует дело по фактам растраты, присвоения, отмывания доходов в «Дельта Банке».

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