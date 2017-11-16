Суд арестовал Bentley и Porsche украинского банкира

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Суд арестовал движимое и недвижимое имущество украинского банкира Николая Лагуна, который являлся основным владельцем лопнувшего "Дельта Банка".

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. НБУ ввел в него временную администрацию и в октябре того же года начал ликвидацию банка. Против руководителей банка ведет расследование Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

Издание "Олигарх Медиа", ссылаясь на решение Шевченковского районного суда Киева, сообщает, что под арест попали дорогостоящие авто банкира: Bentley Continental GT, Porsche 996 Turbo и Range Rover.

Также арестованы квартиры, дом и земельные участки Лагуна площадью в 6,34 гектара.

Арест произведен по ходатайству СБУ, которая расследует дело по фактам растраты, присвоения, отмывания доходов в «Дельта Банке».