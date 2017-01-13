ФГВ продолжит выплаты вкладчикам "Хрещатик" и "Дельта Банк" с 16 января

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжит выплаты вкладчикам ликвидируемых банков "Хрещатик" и "Дельта Банк" с 16 января.

Согласно информации, размещенной на сайте Фонда, вкладчики банка "Хрещатик" смогут обратиться за получением возмещения в учреждения "ПУМБ" до 24 февраля 2017 года включительно.

А вкладчики "Дельта Банк" смогут обратиться за возмещением до 24 февраля 2017 года включительно в учреждения государственного "Укргазбанка".

Фонт напоминает, что возмещение выплачивается в размере вклада, включая начисленные проценты на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Ранее прокуратура Киева сообщила, что сотрудники банка "Хрещатик" в течении четырех лет похитили со счетов вкладчиков банка около 3,2 миллиона долларов.