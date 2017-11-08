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    Происшествия

    Из-за столкновения трех авто Киев остановился в пробках

    (обновлено: )422
    При столкновении трех автомобилей на улице Гетьмана в разбившихся машинах оказались зажатыми водители. Позднее стало известно, что один из пострадавших скончался.
    Авария на улице Гетьмана в Киеве
    Фото Newsone

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В среду, 8 ноября, в Киеве на улице Гетьмана произошла масштабная авария с участием трех машин.

    Очевидцы сообщают, что в пострадавших автомобилях оказались зажатыми их водители.

    Прибывшие спасатели и медики пытаются вытащить людей из искореженных авто.

    Фото Newsone
    Медики и спасатели оказывают помощь пострадавших при аварии в Киеве

    По информации сообщества dtp.kiev.ua, в аварию попали Hyundai Tucson, Dacia Logan и Chery.

    Фото Newsone
    Авария на улице Гетьмана в Киеве

    ДТП случилось прямо возле торгово-развлекательного центра "Космополит".

    Сервис Яндекс.Пробки
    Пробки в Киеве 8 ноября

    В месте столкновения у Шулявского путепровода уже образовались пробки с обеих сторон.

    Позднее стало известно, что тяжело пострадали пассажиры Chery. Один из них скончался на месте происшествия не смотря на усилия медиков, которые 20 минут пытались реанимировать мужчину.

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    Ранее в Киеве 17-летний парень 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции. В итоге его машина врезалась в грузовик.

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