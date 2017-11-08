Из-за столкновения трех авто Киев остановился в пробках

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В среду, 8 ноября, в Киеве на улице Гетьмана произошла масштабная авария с участием трех машин.
Очевидцы сообщают, что в пострадавших автомобилях оказались зажатыми их водители.
Прибывшие спасатели и медики пытаются вытащить людей из искореженных авто.
По информации сообщества dtp.kiev.ua, в аварию попали Hyundai Tucson, Dacia Logan и Chery.
ДТП случилось прямо возле торгово-развлекательного центра "Космополит".
В месте столкновения у Шулявского путепровода уже образовались пробки с обеих сторон.
Позднее стало известно, что тяжело пострадали пассажиры Chery. Один из них скончался на месте происшествия не смотря на усилия медиков, которые 20 минут пытались реанимировать мужчину.
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Ранее в Киеве 17-летний парень 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции. В итоге его машина врезалась в грузовик.