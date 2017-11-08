В Киеве девушка попала под поезд на переезде (18+)

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве поезд сбил девушку на железнодорожном переезде, находящемся на проспекте Науки у Столичного шоссе. Она пыталась перебежать переезд при закрытом шлагбауме, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

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Отмечается, что удар пришелся на туловище и нанес травмы не совместимые с жизнью. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.

Ранее советник главы Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщал, что подросток вылез на железнодорожный вагон и получил удар током контактной сети на станции "Сортировочная" в Одессе. В последствие он был госпитализирован.