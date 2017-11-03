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    Происшествия

    Под Харьковом автомобиль влетел в толпу людей, пострадали дети

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    По информации полиции, в результате аварии в больницу были доставлены 41-летний мужчина, 37-летняя женщина, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка.
    В Харьковской области в результате аварии пострадали 4 человек
    057.ua

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В городе Лозовая Харьковской области 2 ноября в 19:00 в результате ДТП пострадали четверо пешеходов, сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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    "24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешеходов, которые двигались во встречном направлении", — сообщили в полиции.

    В результате аварии в больницу были доставлены 41-летний мужчина, 37-летняя женщина, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка. Пострадавшие находятся на лечении в травматологическом отделении, состояние их здоровья удовлетворительное.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    057.ua
    В Харьковской области в результате аварии пострадали 4 человек
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