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    Происшествия

    Под Николаевом во время движения загорелся пассажирский поезд

    (обновлено: )15
    В результате возгорания локомотива поезда №122 Николаев – Киев никто не пострадал, обстоятельства выясняются. "Укрзализныця" попросила прощения у пассажиров за неудобства.
    Под Николаевом во время движения загорелся пассажирский поезд
    novosti-n

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 7 октября, после 21:00 вблизи станции Новополтавка Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда №122 Николаев – Киев.

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    "Локомотив отцепили от вагонов и вызвали пожарные машины ГСЧС, которые ликвидировали пожар", — говорится в сообщении "Укрзализныци" на ее странице в Facebook.

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    В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются. "Укрзализныця" попросила прощения у пассажиров за неудобства.

    В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". СК России ранее сообщал, что погибли 16 человек, в том числе один ребенок, в реанимации находились четыре человека, двое из них – дети.

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