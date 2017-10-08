Под Николаевом во время движения загорелся пассажирский поезд

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 7 октября, после 21:00 вблизи станции Новополтавка Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда №122 Николаев – Киев.

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"Локомотив отцепили от вагонов и вызвали пожарные машины ГСЧС, которые ликвидировали пожар", — говорится в сообщении "Укрзализныци" на ее странице в Facebook.

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В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства выясняются. "Укрзализныця" попросила прощения у пассажиров за неудобства.