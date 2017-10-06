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    Трагедия во Владимирской области: столкнулись автобус и поезд, 16 погибших

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    Среди госпитализированных - двое детей, оба в крайне тяжелом состоянии – мальчик в возрасте трех-пяти лет и девочка, которой один-два года.
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru

    РИА Новости Украина

    Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области в ночь на пятницу; по последним данным, 16 человек погибло, еще пять человек госпитализированы, причем четверо, двое из которых — дети, находятся в реанимации.

    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru
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    Количество погибших и пострадавших устанавливается: Следственный комитет ранее сообщал о 19 жертвах ЧП, позднее уточнив информацию —  по предварительным данным, в результате аварии погибли 16 человек, в том числе один ребенок, пишут РИА Новости.

    Автобус, попавший в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, об этом сообщило УМВД по региону. По информации пресс-службы Московской железной дороги, когда автобус проезжал через железнодорожный переезд, он заглох на путях.

    Фото из открытых источников
    Столкновение автобуса с поездом в РФ

    "В 3.39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути", — говорится в сообщении.

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    По данным МЖД, машинист пассажирского поезда №60 "Санкт-Петербург — Нижний Новгород", который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Как отмечается, экстренное торможение позволило снизить скорость до минимальной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным.

    ГСЧС РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ

    Как сообщили в РЖД, пассажиры поезда, машинист и проводники при ДТП под Владимиром не пострадали.

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    После ДТП движение поездов осуществляется по одному пути. Из-за ЧП задерживается движение поездов "Ласточка" Нижний Новгород — Москва и пассажирского поезда №91 Северобайкальск — Москва.

    Первоначально представитель главного управления МЧС по Владимирской области сообщил, что попавший в ДТП автобус был из Казахстана, однако министерство иностранных дел Казахстана не смогло подтвердить принадлежность автобуса этой стране или казахстанское гражданство погибших и пострадавших. Позже стало известно, что автобус вез жителей Узбекистана.

    "В автобусе с казахскими номерами ехали жители Узбекистана", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова.

    lenta.ru
    Столкновение автобуса с поездом в РФ

    Она рассказала, что автобус объезжал пробку в Ореховском. "На переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", — уточнила Шляхова.

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    После ДТП были госпитализировано пять человек, четверо из них попали реанимацию. "Пять человек госпитализированы, четверо — в крайне тяжелом состоянии, один — легкий", – сообщили в ЦРБ Петушинского района.

    Собеседник агентства отметил, что среди госпитализированных — двое детей, оба в крайне тяжелом состоянии – мальчик в возрасте трех-пяти лет и девочка, которой один-два года. Кроме того, в крайне тяжелом состоянии находятся мужчина 1974 года рождения и мужчина, которому на вид 35 лет. Легкие травмы получил мужчина 1981 года рождения.

    Спасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом ДТП в Доме культуры города Покров, сообщил представитель ГУ МЧС по региону. По его данным, на месте работают 52 человека и 12 единиц техники. Группировка наращивается постоянно.

    ГСЧС РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ

    В руководстве Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке в Москву пострадавших в ДТП, сообщил  директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

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    "Вопрос о транспортировке сейчас решается. Нам сейчас позвонил Леонид Михайлович Рошаль. Он готов предоставлять консультации. У нас здесь транспортная медицина плюс мы. Доктора заняты, как только они закончат работу свою, мы примем решение о транспортировке", — сказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что Рошаль предложил перевести пострадавших в Москву. Кирюхин рассказал, что в больнице находятся трое взрослых и двое детей. Детям примерно три-четыре года. Кирюхин пока не готов сказать, есть ли дети среди погибших.

    Вопрос с транспортировкой пострадавших должен решиться в течение нескольких часов, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что специалисты центра связывались с врачами во Владимире и оказывали им консультативную помощь.

    "Решается вопрос о том, вообще транспортабельны ли пострадавшие или нет. Ситуация под контролем, об этом знает и губернатор, и министр здравоохранения региона… Вопрос о транспортировке может решиться в течение ближайших нескольких часов", – сказал он.

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    Столкнувшийся с поездом во Владимирской области России автобус был зарегистрирован в приграничной с Узбекистаном Южно-Казахстанской области, следует из сообщения руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова.

    "Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13, попал в крупное ДТП во Владимирской области", – написал он на своей странице в Facebook.

    Государственные регистрационные номерные знаки автотранспорта 13 региона выдаются в Южно-Казахстанской области, которая граничит с Узбекистаном.

    Жайнаков также отметил, что "в настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших".

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    По его информации, водителями автобуса были два гражданина Казахстана, один из них погиб, второй находится во временном пункте размещения.

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    "По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров. Казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана", — сообщил Жайнаков.

    Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял решение отказаться от участия в Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве, так как под его личным контролем находится работа оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП.

    После ДТП с поездом и автобусом во Владимирской области было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщила пресс-служба СК России.

    Добавляется, что следователи осматривают место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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